Tırnak batması nedir? Hangi tedavi yöntemleri tercih edilmeli?

Yara tedavi hemşiresi Deniz Yahcı hepimizi yakında ilgilendiren ve sağlığımız için önemli olan doğru yürüme ve yürüme analizi hakkında çok önemli bilgiler paylaştığı yazısından sonra “Tırnak Batması” konusunu ele aldı. Belirtileri neler, uygulanan cerrahi işlemler hangileri gibi konuları ele alan Deniz Yahcı bebeklerde oluşan tırnak batmaları hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Tırnağın tırnak yatağına doğru uzaması sonucu ağrıya ve acıya neden olan sağlık sorunudur.

Tırnak batmalarına genellikle başparmak tırnaklarında rastlanmaktadır. Tırnak köşelerinin ya da tırnak kenarlarının cilde gömülerek uzaması sonucu oluşur. Nadir olarak travma ya da genetik nedenlere bağlı olarak küçük parmak tırnaklarında da batma şikayeti görülebilir.

TIRNAK BATMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tırnak çevresi hatta parmak genelinde ağrı ve hassasiyet

Tırnak kenar dokularında aşırı büyüme ve kanamalar

Tırnak etrafında kızarıklık, şişme

Tırnak çevresinde enfeksiyon belirtileri

İnflamasyon

Ödem

TIRNAK BATMASI NEDEN OLUŞUR?

Yanlış ayakkabı seçimi

Yanlış tırnak kesimi

Basış bozukluğu

Genetik faktörler

Onikomikoz (tırnak mantarı)

Gebelikte ayağa binen yük artışı

Travma

Obezite

Yanlış uygulanılan pedikür gibi sebeplerden dolayı tırnak batması şikayeti ile sıkça karşılaşılıyor.

TIRNAK BATMASINDA UYGULANILAN CERRAHİ İŞLEMLER NELERDİR?

TOTAL TIRNAK ÇEKİMİ: Tırnak plağının tamamının çekim işlemidir. Tırnak 4-6 ay sürecinde eski haline gelir. Çekim sonrasında uzayan tırnak %73 oranında tekrarlar.

KISMI TIRNAK ÇEKİMİ: Sadece batan kısmın çekim işlemidir. Total tırnak çekimine göre daha çok tercih edilen yöntemdir. Fakat kesin çözüm değildir total tırnak çekiminde olduğu gibi tekrarlama oranı yüksektir.

KISMI TIRNAK ÇEKİMİ VE MATRİKSİN: Batan kısım ve tırnak oluşum merkezinin (matriks) temizlenmesi işlemidir. Tekrarlama oranı düşüktür ancak tırnak şekil bozukluğu ya da tırnakta daralma görülmesi en sık rastlanan komplikasyonlardandır.

TOTAL TIRNAK ÇEKİMİ VE MATRİKSİN TEMİZLENMESİ: Tüm tırnağın ve matriksin temizlenmesi işlemidir tırnağın oluşumu engellenmiş olur. Kozmetik olarak güzel görünmediği için sık tercih edilen yöntem değildir.

Cerrahi tırnak tedavisi önerilmemesinin nedenleri:

Tekrarlama oranı yüksektir.

Ağrılı ve lokal anestezi altında yapılabilecek bir yöntemdir.

İşlem sonrasında çıkan tırnağın yapısında ve şeklinde bozulmalar oluşabilmektedir.

Yatak istirahati gerektirir.

TIRNAK BATMASINDA KULLANILAN PODOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tırnak teli uygulaması: Tırnak teli uygulaması batan tırnağı erken dönemde kaldırmak ve cerrahi işlem uygulanmasını önlemek amacı ile yapılan işlemdir. Sıklıkla 3 TO tel ve Omega tırnak teli yöntemi kullanılır. Yöntemler farklı olsa da mantık olarak tırnağı iki taraftan küçük kancalar ile saran ve orta kısımdan germe kuvveti uygulanılarak batan tırnağın gerginlik ile havaya kalmasını sağlar. Ayda bir kez hastaya tel değişimi için seans planlaması yapılır. Onikomikoz (tırnak mantarı) tanısı almış olan hastalarda tırnak teli uygulaması önerilmez.

BS bant sistemi: Sert plastik yapısı mevcuttur. Özel yapıştırıcı ile tırnak yüzeyine yapıştırılır ve sert yapısı sayesinde tırnak kanatlarının kalmasına yardımcı olur. Ayda bir seans planlaması yapılır ve her seansta yeni bant takılması gerekir. Tel sistemine göre avantajı bebeklere dahi uygulanabilen çok güvenilir ve kolay bir yöntemdir. Yaz aylarında üzerine oje sürerek kullanabildiği için fark edilmeyecek kadar ince ve doğal görünüme sahip bir uygulamadır.

Tampon uygulaması: Tırnak teline ve BS bant sistemine ihtiyaç olmayan hafif dereceli batma olan tırnaklarda kullanılan yöntemdir.

Bebeklerde Tırnak Batması

Öncelikle genetik nedenlerle bebekler tırnak batması ile doğabilirler. Bunların başında tırnak bakımının doğru şekilde yapılmamış olması gelir. Diğer önemli hata da bebeklere ayaklarını sıkan ayakkabılar ya da çoraplar giydirilmesidir.

Bebeklerde Tırnak Batması Nasıl Geçer?

Tırnak batması durumlarında tırnaklar hemen kesilmemeli, uzamaları beklenmelidir. Tırnak, etinden biraz dışarıda ve düz kesilmelidir. Antibiyotik ve antiseptik içeren kremler kullanılmalıdır. Ilık su banyoları ve tırnaktan parmağa doğru gün içinde 3-4 kez tekrarlanan masajlar önerilir. Bebeklerde rahat ayakkabı ve ayağı sıkmayan pamuklu çorapların kullanımı çok önemlidir.

*Deniz Yahcı Ayak ağlığı ve Estetik Merkezi, uzman podolog ve ortez protez uzmanlarınca cerrahi yöntemlere gerek kalmadan batık tedavi hizmeti için sizleri kliniğinde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.