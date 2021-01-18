Toplumsal bir bağışıklık için en az yüzde 70 aşılanmalı

Toplumsal bir bağışıklık için toplumun en az yüzde 70’i aşılanmalı

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama ülkemizde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına tüm hızıyla uygulanmaya devam ederken İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mithat Kıyak aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde her gün binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor, yüzlerce insan ölüyor. Hem kendimizi korumak hem de toplumumuzu korumak için aşı yaptıralım. Covid-19 hastalığına yakalanmamak için ve covid-19 pandemisini durdurmak için aşı olalım.

Bir salgının sonlandırılması için kaynak, etken, ara yol ve insana ulaşan enfeksiyon zincirini bir yerde kırmak gerekiyor. Koronavirüsün, mutasyona uğrayıp bulaşıcılığı ve hastalık yapma gücü iyice azalırsa salgın kendiliğinden sönümlenir. İngiltere örneğinde olduğu gibi bunun tersi de mümkün. İşi şansa bırakmayıp önlemlere devam ederek zaman geçirmeden aşı olmalıyız.

Burada iki sorun var: Aşı yeterince etkili mi, yeterince aşı var mı?

Aşı olanlarda ağır covid 19 hastalığı hiç gelişmedi

Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının 3. Faz çalışmalarıve’de yapıldı. Çalışmalar tam bitmeden birbirinden farklı açıklamalar oldu.

Normal koşullarda 3. Faz çalışmaları biter ve bütün çalışmaların sonucu birleştirilerek yayınlanır ve açıklanırdı. Ancak acil bir durum söz konusu.

Çalışma devam ederken aşı etkinliğinin, en kötümser bakış açısıyla, yüzde 50 civarında olduğunu bilsek bile günde yüzlerce insanın öldüğü bir ortamda çalışmanın sonunu bekler miyiz?

İşte bu acil durum nedeniyle aşının etkinliği %60 da olsa aşı olmamız gerekir.

CoronaVac aşısının etkinliği Türkiye’de %91, Endonezya’da %65, Brezilya’da yüzde 51 olarak açıklandı. Aşı etkinliğine daha ayrıntılı bakarsak Brezilya’da orta-ağır vakalarda yüzde 100, hafif vakalarda yüzde 78 ve çok hafif vakalarda %51 etkinlikten bahsediyoruz. Yani aşı olanlarda ağır covid 19 hastalığı hiç gelişmedi. Bu rakamlar aşı olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Aşı olmak istiyoruz ama yeterince aşımız var mı? Günde 200 bin aşı yapılırsa, 15-20 gün içinde 3 milyon kişiye aşı yapılacak. İlk aşıdan 28 gün sonra ikinci doz aşılar da başlayacak. Bu durumda ikinci parti aşının hemen getirilmesi gerekiyor.

Pandeminin zayıflaması için toplumsal bir görev olarak aşı olmalıyız

Ayrıca sadece CoronaVac aşısına bağlı kalmamak ve diğer firmalardan da aşı getirmekle ancak yeterli miktara ulaşabiliriz. Toplumsal bir bağışıklık için toplumun en az % 70’i aşılanmalı.

Maske, mesafe, hijyen kurallarına devam etme koşuluyla, bireysel olarak hasta olmamak için ve pandeminin zayıflaması için toplumsal bir görev olarak aşı olmalıyız.