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TÜBİTAK destekli Covid-19 ilacından sevindiren haber

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede, bilim kuruluşlarının verdiği destekle geliştirilen ilaç virüsün çoğalmasını engellemeyi başardı.

02 Temmuz 2021 Cuma 23:37
TÜBİTAK destekli Covid-19 ilacından sevindiren haber

TÜBİTAK destekli Covid-19 ilacından sevindiren haber


TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları ile belirlenen ve Prof. Dr. Serdar Durdağı’nın ana yürütücülüğünü yaptığı COVID-19’a karşı ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay başlatılan ve 380 gönüllü hasta üzerinde yapılması planlanan Faz-2 klinik çalışmaları; İstanbul, Ankara ve Samsun'daki 5 farklı merkezden yürütülüyor. 

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında yürütücülüğünü Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Durdağı’nın yaptığı projede ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları ile belirlenen Montelukast’ın COVID-19 Faz-2 klinik çalışmaları devam ediyor. BAU ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projede astım ve alerji tedavisinde kullanılan Montelukast isimli ilacın COVID-19’a karşı etkinliği 5 farklı merkezde gönüllü hastalar üzerinde araştırılıyor.

“VİRÜSÜN HÜCRE İÇERİSİNE GİRİŞİNİ VE ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR”

Projede astım ve alerji tedavisinde kullanılan “Montelukast”  isimli ilacın, preklinik testlerinde COVID-19 tedavisinde de güçlü bir etkiye sahip olduğu ve ilacın virüsün sağlıklı hücre üzerindeki etkisini 20 saate kadar ötelediği vurgulanmıştı. Virüsün hücreye girmesini ve hücre içerisinde çoğalmasını engelleyen molekül, aşı çalışmalarından sonra ilaç çalışmaları için de büyük umut oldu. Geçtiğimiz ay başlayan ve 380 gönüllü hasta üzerinde yapılması planlanan Faz-2 klinik çalışmaları halen İstanbul, Ankara ve Samsun’da 5 farklı merkezde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde klinik çalışmanın yapılacağı merkez sayısının 9’a çıkarılması bekleniyor. 

Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçlardan ve klinik faz aşamalarında kullanılan ilaçlardan oluşturulan 15 bin molekül kütüphanesi arasından BAU Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarında geliştirilen sanal tarama algoritmaları ile seçilen 25 moleküle biyokimyasal testlerin gerçekleştirildiğini açıklayan Prof. Dr. Serdar Durdağı, TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen virüs nötralizasyon testlerinde, Montelukast’ın preklinik test sonuçlarına göre etkin olduğunu söylemişti. Durdağı, daha önce gerçekleştirdikleri simülasyonlarda ilacın İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu gösterdiklerini, yeni yapılan simülasyonlarda ise Montelukastın delta varyantına karşı da etkin olma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKKoronavirüs Ilacı
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