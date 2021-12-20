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TÜRK doktorun Birleşik Krallık başarısı

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, uluslararası arenada profesyonelliğin göstergesi olarak kabul edilen 3 kolejin tam üyeliğine kabul edildi.  2016 yılında Edinburgh, 2021 yılında ise Londra ve İrlanda Kraliyet Doktorlar Koleji'ne tam üye seçilerek bu 3 koleje tam üyeliğe kabul edilen sınırlı sayıda hekim arasında yer aldı. 

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:16
TÜRK doktorun Birleşik Krallık başarısı

TÜRK doktorun Birleşik Krallık başarısı

 

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, tıp alanında gösterdiği başarılarından dolayı Edinburgh, İrlanda ve Londra Doktorlar Koleji’nden tam üyelik aldı. Kolejlere ‘tam üyelik’ uzmanlık alanlarında mesleğine önemi katkıda bulunan sınırlı sayıda doktora veriliyor ve uluslararası arenada profesyonelliğin bir ölçütü olarak kabul ediliyor.  

Bu kolejler genelde Birleşik Krallık vatandaşlarının üye yapıldığı, uluslararası bilim insanlarının daha nadir olarak seçildiği kuruluşlar. Doç. Dr. Gökhan Okan bu kuruluşlara tam üyelikleri; bilimsel çalışmalarından dolayı önce yabancı meslektaşlarının önerisi, sonra kolejlerin konsey üyeleri ve en son olarak da uluslararası üyelerin değerlendirmesi sonrasında bu 3 kriteri geçerek elde edebildi.      

BİRLEŞİK KRALLIĞIN EN ESKİ TIP KOLEJİ

Kolejler içinde en eskisi olan Royal College Of Physicians of London (RCP)  1518'de İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından kuruldu. İngiltere'nin en eski tıp koleji ve standartları yükseltmede, halk sağlığını şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyor. RCP'nin temel misyonu savunuculuk, eğitim ve araştırma yoluyla sağlık ve sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler sağlamaktır.

TÖRENE PANDEMİ ENGELİ 

Koronavirüs pandemisinden dolayı bu sene tören yapılamadığından, üyelik diploması Doç. Dr. Gökhan Okan’a, RCP London Kolej Başkanı Andrew Goddard tarafından gönderildi.

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İNGİLTERE
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