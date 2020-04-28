Türk mühendisleri koronavirüs test kabini geliştirdi



Türk mühendisleri dünyanın en başarılı Covid-19 Test kabinlerinden birini üretmeyi başardı. Ve kabinler Ankara'daki hastanelere kuruldu. Bir test kabininde günde 500’e yakın test yapılabiliyor. 10 test kabini ile günde yaklaşık 5.000 test gerçekleştirilebilecek. Türkiye’de günde ortalama 40 bin civarında test yapıldığı düşünülürse toplam testin yüzde 10’u bu kabinlerle karşılanmış olacak.

NURUS Türkiye’de Bir İlki Başardı

Covid-19 Test Kabini ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Nurus ürettiği kabinleri Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hizmete dahil edildi. Test kabinlerinden 9’u Ankara’daki hastanelere yerleştirildi. İlk kabin, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi girişine monte edildi. Toplam 10 test kabini üretildi. Kabinlerden birisi de Eskişehir’e kuruluyor.

Günde Toplam 5.000 Test

Bir test kabininde günde 500’e yakın test yapılabiliyor. 10 test kabini ile günde yaklaşık 5.000 test gerçekleştirilebilecek. Türkiye’de günde ortalama 40 bin civarında test yapıldığı düşünülürse toplam testin yüzde 10’u bu kabinlerle karşılanmış olacak.

Sağlıkçı İle Test Yaptıranın Teması Tamamen Kesiliyor

NURUS Covid-19 Özel Test Kabinleri ile, sağlık personeli ile test yaptırmaya gelen kişilerin sağlığı, pozitif ve negatif basınçlandırılmış hepa filtrelerle donatılmış kabinlerde bio güvenlik 3 seviyeli bir çalışma ortamı ile korunuyor. Sağlık çalışanı ile teste giren kişi hiçbir şekilde birbirine temas etmiyor.

NURUS Covid 19 Test Kabininde, birbirinden ayrı iki koruyucu alan, HEPA filtre entegrasyonuyla oluşturulan pozitif ve negatif basınçlı hava alanları dezenfekte yüzeyler ve izolasyon eldivenlerinden daha fazlası bulunuyor.

Testler Hızla Yapılıyor

NURUS, tanı ve teşhis aşamalarında hava ve temas yoluyla bulaşıcılığı engellemek için üretilen NURUS Covid-19 Test Kabinini tüm sağlık çalışanlarına ve insanlara armağan etti. Daha fazla testin süratle ve güvenle yapılmasını sağlayan Nurus Covid 19 test kabininin ilki Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi girişine kurularak testlere başlandı. Ardından diğer hastanelerin kurumları gerçekleşti.

İnsanlığa Hizmet İçin Üretildi

Nurus Design Lab Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, Covid-19 Özel Test Kabinlerini öncelikle Türk halkı için yaptıklarını söyledi: ‘’Covid-19 virüsü dünya ve ülkemizi etkisi altına almaya başladığında endüstriyel tasarımcılar ve üreticiler olarak bizlerin de bir şeyler yapması gerektiğini düşündük. İlgili firmalar ve teknik bilgilere sahip arkadaşlarımızla hemen temasa geçtik. Nurus, Covid-19 Test Ünitesini “vefa projesi” olarak hiçbir beklenti olmadan tamamen sağlıkçılarımızın ve halkımızın sağlığını düşünerek tasarladık. Nurus mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip firmaların desteği ile Ankara’daki Nurus laboratuvar ve ARGE merkezimizde geliştirerek ürettik. NURUS Covid-19 Özel Test Kabininin tüm üretim verilerini dünya ile “Açık Kaynak” olarak paylaştık. Böylece Türkiye’de dileyen tüm firmaların ve ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmelerini amaçladık. Sahip olduğumuz ileri teknolojiyi hiç düşünmeden ülkemiz ve insanımız için kullanmak istedik ve ciddi bir başarı elde ettik.’’