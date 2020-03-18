Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türk Orfomoloji Derneği Uyardı | Gözlere dikkat 

Türk Oftalmoloji Derneği uyarıyor, Koronavirüste göz hijyenine dikkat, Özellikle de lens kullananlar daha titiz olun

18 Mart 2020 Çarşamba 11:05
Türk Orfomoloji Derneği Uyardı | Gözlere dikkat 

Türk Orfomoloji Derneği Uyardı | Gözlere dikkat 

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), koronavirüs salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkat çekti ve göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu. TOD, kontakt lens kullanıcılarını da özellikle uyardı.

Açıklama Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu’ndan geldi. Koronavirüsün kişiye üç yoldan; ağız, burun ve gözlerden bulaştığını aktaran Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” diye konuştu.

Kontakt lens kullanıcıları daha özenli olmalı

Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullandı. Prof.Yüzbaşıoğlu, “Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı” dedi.

Gözlerimizi korumak için ne yapılmalı?

Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

Gözlerin, en önemli üç bulaşma yolundan biri olduğunu asla unutmayalım; ellerimizin ağız, burun ve gözle olan temasını mümkün olduğunca keselim.
Ellerimizin temiz olduğundan emin olunmadan asla ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım.
Sık ve doğru şekilde, sabunla ve en az 20 saniye, parmak uçları, araları ve tırnak aralarını temizleyerek ellerimizi yıkayalım.
Başkalarıyla iletişim halindeyken ‘sosyal mesafe’ denen bir metrelik mesafeyi koruyalım.
Ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmayı önlemek adına özenli davranalım.
Kalabalık yerlerden uzak duralım.
Hastalığın, şimdilik bilinen bir tedavisi ve aşısı olmadığı için bağışıklık sitemimizi güçlü tutalım. Bol C vitamini içeren gıdalar tüketelim, iyi ve dengeli beslenelim. Düzenli uykuya özen gösterelim.


Türk Oftalmoloji Derneği Hakkında

Türk Göz Hekimlerinin resmi ulusal mesleki derneği olan Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), göz hastalıkları uzmanlarını ve bu konuda uzmanlık eğitimi almakta olan hekimleri bünyesinde barındırıyor. 5 bini aşkın üyesiyle ulusal göz sağlığına katkıda bulunmayı,üyelerinin mesleki ve bilimsel alanlar başta olmak üzere her alanda gelişmelerini sağlamayı, haklarını korumayı, halkın göz sağlığını ve mesleğin geleceğini tehdit eden etik ve bilim dışı uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlıyor. 1928 yılında kurulan derneğin genel merkezi İstanbul’da bulunuyor.

Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Koronavirüs bu yanlış alışkanlıklarla yayılıyor | Bu hatayı günde 90 kez yapıyoruz
Koronavirüs bu yanlış alışkanlıklarla yayılıyor | Bu hatayı günde 90 kez yapıyoruz
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Zencefil, zerdaçal ve elma sirkesi ile direncinizi artırın
Zencefil, zerdaçal ve elma sirkesi ile direncinizi artırın
Koronavirüs'e karşı ilaç gibi besinler | Balık, yumurta ve beyaz et
Koronavirüs'e karşı ilaç gibi besinler | Balık, yumurta ve beyaz et
Solunum Derneği TÜSAD | Yaşlıları koronavirüse karşı koruyalım
Solunum Derneği TÜSAD | Yaşlıları koronavirüse karşı koruyalım
Anahtar Kelimeler:
Türk Orfomoloji DerneğiOrfomoloji DerneğiKoronaCOVID19TOD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutalım
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
Koronavirüs bu yanlış alışkanlıklarla yayılıyor | Bu hatayı günde 90 kez yapıyoruz
Koronavirüs bu yanlış alışkanlıklarla yayılıyor | Bu hatayı günde 90 kez yapıyoruz
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Koronaya karşı evde sağlık dönemi
Zencefil, zerdaçal ve elma sirkesi ile direncinizi artırın
Zencefil, zerdaçal ve elma sirkesi ile direncinizi artırın
Koronavirüs'e karşı ilaç gibi besinler | Balık, yumurta ve beyaz et
Koronavirüs'e karşı ilaç gibi besinler | Balık, yumurta ve beyaz et
Solunum Derneği TÜSAD | Yaşlıları koronavirüse karşı koruyalım
Solunum Derneği TÜSAD | Yaşlıları koronavirüse karşı koruyalım
Gebeliği önlemenin 15 yolu
Gebeliği önlemenin 15 yolu
Evde Yapılabilecek 10 Egzersiz
Evde Yapılabilecek 10 Egzersiz
Koronafobi | Koronavirüs korkusu, kendisinden daha hızlı yayıldı 
Koronafobi | Koronavirüs korkusu, kendisinden daha hızlı yayıldı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim