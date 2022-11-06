Türkiye’de yaşlı nüfus büyüyor, katarakt artacak





Türk Oftalmoloji Derneği tarafından Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi katkılarıyla Antalya’da düzenlenen TOD 56’ncı Ulusal Kongre’nin açılışında konuşan TOD Onursal Başkanı Dr. Sunay Duman göz hekimliği mesleğinde yakın gelecekteki trendler, göz hastalıklarının gelişimi ve değişimi hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus 26 milyon

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara, Türkiye’de ise 118 milyona ulaşmasının beklendiğini, dünyadaki 65 yaş üstü nüfusun 2050 yılında 2,1 milyara, Türkiye’de ise aynı yaş grubunun 26 milyona ulaşacağına dikkat çeken Sunay Duman, “Göz hekimleri için yakın gelecekte en sık tedavi edilmesi gereken hastalık katarakt olmaya devam edecek. Günümüzde bireylerin yaşam süresi artıyor ve buna bağlı olarak aktif yaşam isteği ortaya çıkıyor. Bu hastaların beklentileri çok yüksek, hemen ameliyat olmak ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar. İşine ya da gündelik hayatlarına hemen geri dönerek gözlüğe ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürmek arzusundalar” diye konuştu.

Dr. Sunay Duman toplumlarda nüfusun yaşlandıkça göz bakımına talebin giderek arttığını, kök hücre ve gen tedavisi gibi yeni teknolojilerin hızla oftalmolojiye giriş yaparak yeni gelişmelere neden olduğuna dikkat çekerek, 2050 yıllarına gelindiğinde göz hekimlerinin sayısının hastaların ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğinin tahmin edildiğini, teletıp, teleoftalmoloji gibi kavramlarla yapay zeka ve robotik cerrahi gibi uygulamaların hayatımıza gireceğini belirtti.

Göz hekimlerinin iklim krizi ile mücadelesi

Dr. Sunay Duman sağlığın en temel belirleyicisinin çevre faktörü olduğunu ifade ederek, Eylül 2021 tarihinde ABD’de 200’den fazla tıp dergisinin ülke gündemine taşıdığı küresel iklim krizine olumsuz katkı yapan cerrahi atıkların azaltılması konusunu gündeme getirerek bunun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktardı. Oftalmoloji uzmanlarının karbon ayak izini düşürmeye yönelik ameliyat atıklarını azaltarak bazı cerrahi aletlerin tekrar kullanımına yönelik bir çalışma başlattığını belirten Suman şöyle devam etti:

“Dünyadaki oftalmologların başlattığı karbon ayak izini azaltmaya yönelik bu çabalarına Türk Oftalmoloji Derneği de katkı sağlamak ve bu projenin bir parçası olmak amacıyla “Sürdürülebilir Oftalmoloji Multidisipliner Çalışma Grubu” kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Bu çalışma grubu, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, küresel iklim krizinin önüne geçmek amacıyla göz hekimleri olarak yapılaması gerekenleri planlamayı hedefliyor.”