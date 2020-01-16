Türkiye’nin cilt haritası çıkarılıyor



Gücünü biyolojiden alan Bioderma, cilt kuruluğuna karşı çözüm sunan Atoderm ile Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve cilt kuruluğuna karşı farkındalık yaratmak için ‘Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm Atoderm’ sloganıyla başlatacağı roadshow ile İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Ordu, Erzurum ve Iğdır olmak üzere toplamda 7 ili ziyaret edecek.

Toplumu bilinçlendirme amacıyla başlatılan projenin ilk durağı 17 Ocak İstanbul’da başlayacak olan Atoderm Tır’ı sırasıyla 22 Ocak İzmir, 25 Ocak Eskişehir, 29 Ocak Ankara, 1 Şubat Ordu, 4 Şubat Erzurum ve 8 Şubat Iğdır’da cilt kuruluğu problemi yaşayanlarla buluşacak…



70’li yıllardan bu yana biyoloji ve dermatolojiden güç alarak, tüm cilt tipleri ve cilt ihtiyaçları için sağlıklı ve güvenli dermatolojik çözümler sunan Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler (atopik dermatit) için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak Türkiye’nin cilt haritasını çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre belirlenen, en çok kuruluk yaşayanların bulunduğu 7 ili ziyaret edecek Atoderm Tır’ı, doktor ve eczacılar aracılığıyla cilt kuruluğu yaşayanları bilgilendirecek.

Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre, Dermatoloji ve Pediatri hekimlerinin Atopik Dermatit endikasyonu olan hastalarını görme sıklığı oldukça yüksek. Pediatrik Dermatoloji’de Atopik Dermatit yüzde 68 görülme sıklığı ile 1. sırada, Dermatoloji’de Atopik Dermatit yüzde 17 görülme sıklığı ile 2. sırada yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen bu proje ‘Cildimin Koruyucusu Atoderm Senin Şehrinde’ tırı Türkiye’nin en çok kuruluk yaşayan illerini dolaşacak.

Son yıllarda gittikçe artış gösteren Atopik Dermatit, hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin ve ailelerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. ‘Cildimin Koruyucusu Atoderm Senin Şehrinde’ projesi sayesinde bu kişiler, cilt kuruluğuna dair rahatsızlığın doğası ve yaşanan sorunların giderilmesine destek olmak amacıyla doktor ve uzman görüşlerine kolaylıkla ulaşabilecek ve yaşam kalitelerini artıracak destekleyici bilgiler edinebilecek. Toplumu bilinçlendirme amacıyla başlatılan proje ile Atoderm Tır’ı, 17 Ocak İstanbul, 22 Ocak İzmir, 25 Ocak Eskişehir, 29 Ocak Ankara, 1 Şubat Ordu, 4 Şubat Erzurum ve 8 Şubat Iğdır gibi illerde yoğun kuruluk yaşayanlarla buluşacak.

Proje kapsamında il il dolaşacak tırda; cilt kuruluğun doğası ve yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yardımcı bilgiler sağlanması amacıyla, uzman görüşleri ve benzer tecrübeleri yaşamış ailelerin deneyimleri paylaşılacak, cilt analizi yapılarak cilt kuruluğunun durumu tespit edilecek ve hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli zaman geçirecekleri çeşitli aktiviteler yapılacak.

Atoderm Serisi Hakkında Atoderm serisi, Bioderma tarafından kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler (atopik dermatit) için geliştirilmiş bir seridir. Kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler, sağlıklı ciltlere kıyasla daha hassas olur. Atoderm serisi, Bioderma laboratuvarları tarafından geliştirilen Skin Barrier Therapy ve Ecodéfensine™ patenti sayesinde cildi yatıştırmaya, arındırmaya ve derinlemesine nemlendirmeye yardımcı olur. Seride Atoderm Cream, Atoderm Intensive Balm gibi yoğun yüz ve vücut nemlendiricilerin yanı sıra yüz temizleme jeli, vücut nemlendirme yağı, el kremi ve dudak nemlendirme ürünleri de bulunmaktadır.

Atoderm Serisi Ürünleri:

Atoderm Cream: Kuru ciltler için nemlendirici, koruyucu ve besleyici bakım kremi.

Atoderm Intensive Balm: Yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için cildin konforunu yeniden kurmaya yardımcı bakım kremi.

Atoderm Foaming Gel: Yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için zengin içerikli, yatıştırıcı ve temizleyici jel.

Atoderm Hand & Nail Cream: Kuru ve yıpranmış el ve tırnaklar için besleyici ve onarıcı bakım kremi.

Atoderm Lip Stick: Kuru ve hassas dudaklar için stick formunda koruyucu ve nemlendirici bakım.

Atoderm Lip Balm: Çok kuru ve çatlamış dudaklar için besleyici ve yoğun nemlendirici balm.

Atoderm Shower Oil: Hassas, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için besleyici ve durulanabilir duş yağı.

Atoderm Shower Gel: Kuru ve hassas ciltler için nemlendirici temizleme jeli.