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Türkiyen’nin ilk mobil tomografi cihazı hizmete alındı

Uluslararası Rotary 2420. Bölge (Marmara Bölgesi) Rotary Kulüpleri ve Rotaryenleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine proje değeri 210.000 dolar olan Mobil Tomografi Cihazı bağışladılar.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:39
Türkiyen’nin ilk mobil tomografi cihazı hizmete alındı

Türkiyen’nin COVID-19 mücadelesinde kullanılacak ilk mobil tomografi cihazı hizmete girdi

Türkiye’de Covid-19 mücadelesinde kullanılacak ilk Mobil Tomografi Cihazı olanbu projenin teslim töreninde konuşan Uluslararası Rotary 2420.Bölge Guvernörü Nezih Bayındır; “Ülkemizde pandemi ilanından sonra Marmara Bölgemizde bulunan 69 Rotary Kulübü, ilk planda Üniversite ve Devlet Hastanelerimiz ile ASM’lerden gelen acil ihtiyaç taleplerini ivedilikle karşıladılar. Ardından yine hastanelerimizden gelen talepler üzerine “Solunum Cihazı, Monitör, Laringoskop” gibi cihazları tedarik ederek, total değeri 1.000.000 TL’yi aşan bu malzemeleri Marmara Bölgesindeki 6 hastaneye ve Adana, Mersin, Bursa ve Artvin illerimizdeki hastanelere aktardılar” dedi.

Ayrıca ‘’ Biz Bize Yeteriz Türkiyem ‘’ projesine destek sağladıklarını ve İBB’nin çağrısı ile otellerde konaklamak zorunda kalan sağlık kahramanlarımızın da 3 öğün yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Bayındır; bu gün Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesine teslimatı yapılan Tomografi Cihazının da Türk Rotaryenlerinin ülke sağlık sistemine bir armağanı olduğunu söyledi.

Uluslararası Rotary Federasyonu Dönem Guvernörü Nezih Bayındır, konuşmasının son bölümünde “projeye katkı sağlayan Uluslararası Rotary Vakfına, cihazı temin ettikleri General Electric firmasına, cihazın içine konulduğu mobil konteyneri imal eden sahra hastaneleri yapımcısı Turmaks firmasına, Bayer ve Nokia firmaları ile Cerrahpaşa Hastanesi’ne deteşekkür ederek, artık acil servisde teşhis konulan Covid-19 hastaları kesin teşhis için çektirecekleri Tomografi dolayısıyla, hastane içinde dolaşmak zorunda kalmadan direkt olarak birkaç adımda konteyner içindeki Mobil Tomografi Cihazına ulaşabilecekler” dedi.

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