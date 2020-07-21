TÜSAD | 42 yıllık Solunum Kongresi bu yıl ilk kez dijital yapılacak

42 yıllık Solunum Kongresi bu yıl ilk kez dijital yapılacak

TÜSAD bu yıl 42’ncisini düzenleyeceği Solunum Kongresi’ni dijital ortamda hayata geçirecek. Başta Covid-19 pandemisi olmak üzere göğüs hastalıkları ile tüm konuların ele alınacağı kongre bilimsel ve sosyal bir şölene dönüşecek.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD’ın, 1978 yılından bu yana "tükenmeyen nefesle" gerçekleştirdiği Solunum Kongresi, bu yıl katılımcılarına bir ilki yaşatacak. Göğüs hastalıkları alanında ilk dijital kongre olacak SOLUNUM 2020, özel oturumlar, canlı sunumlar ve dijital stantlar gibi zengin içeriği ile katılımcılarını müthiş bir deneyime ortak edecek.

TÜSAD Başkanı Ülkü Yılmaz

Ana hedefi; “Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek halkımızın akciğer sağlığını korumak” olan köklü bir dernek olmanın sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurgulayan TÜSAD Başkanı Ülkü Yılmaz, şu bilgileri verdi: “22 Haziran 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bir odasında bir araya gelen 9 akademisyenin çabası ile kurularak, alanında Türkiye’nin ilk uzmanlık derneği olan TÜSAD, bu yıl 50’nci yılını kutluyor. Yarım asırı devirdiğimiz bu önemli yıldönümü, koronavirüs pandemisi gibi tam da bizim alanımızı ilgilendiren olağanüstü bir döneme denk geldi. 50’nci yıl coşkusunu paylaşmak istediğimiz 2020 yılı, tüm üyelerimizin büyük bir özveri ile canla, başla çalışarak destan yazdığı bir yıla dönüştü. Biz de tıp bilimine ve halkımıza hizmet etmeyi amaç edinen bir dernek olarak, 50 yıllık tecrübemizle bir ‘ilk’e daha imza atmaya karar verdik. 2-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kongremiz göğüs hastalıkları alanında ilk dijital kongre olarak, katılımcılarına pek çok yenilik sunacak ve çok önemli bir deneyim yaşatacak.”

HER ADIMI DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PROGRAM

Kongre Başkanı Mukadder Çalıkoğlu da, içinde bulunulan olağanüstü süreç nedeniyle göğüs hastalıkları topluluğuna evden ayrılmadan bilimsel eğitim, bilimsel haberler ve en iyi etkileşim imkanını sunmayı sağlamak istediklerini belirtirken, şunları söyledi:“TÜSAD Ailesi olarak, son beş yıl içerisinde dijital ortamda eğitim konusunda büyük adımlar attık. Kongre ve diğer toplantılarımızda birçok oturumu canlı yayınlıyor, ‘TüSAD AKADEMİ’ ve ‘SOLUNUM 365’ gibi uygulamalarımız ile tüm üyelerimize çevrimiçi eğitim olanağı sağlıyoruz. Şimdi de göğüs hastalıkları topluluğuna çevrim içi içerik sunma deneyimimizi, SOLUNUM 2020 DİJİTAL ile bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu zorlu süreçte üyelerimizin de desteği ile göğüs hastalıkları topluluğunun mesleki gelişim ve dayanışması artarak devam edecek. Kongremiz her yıl olduğu gibi, heyecan verici eğitim programı, sözlü ve poster bildiri sunumlarının yanı sıra dünya çapında uzmanlık alanımızdaki son gelişmelerin tartışılacağı oturumları içerecek. Her adımı düşünülmüş bir programla, katılımcılarımıza dijital ortamda gerçekleştirilen bilimsel bir şölen sunacağız.”

HEDEF ODAKLI, DOPDOLU İÇERİK

“İhtiyaçlar yeniliklerin en önemli tetikleyicisidir” diyen SOLUNUM 2020 Bilimsel Komite Başkanı Sinem Nedime Sökücü ise içerikle ilgili şunları aktardı: “TÜSAD’ın bu yıl 42’ncisini düzenleyeceği Solunum Kongresi, alanında ilk dijital kongre olmanın farkını dopdolu içeriği ile katılımcılarına yaşatacak. Dijital kongremizde e-bildiriler ile tüm kabul edilmiş bildirilere ulaşılabilirken, yazarlara soru sorulabilecek. Kabul edilmiş sözlü sunum ve e-posterlerin sunum videoları bilimsel program üzerinden takip edilebilecek. Kongre sonrasında 31 Aralık 2020’ye kadar 3 ay süre ile kongrede yapılan tüm sunumlara ve oturum kayıtlarına açık erişim sağlanabilecek. Canlı yayınlar ve önceden kaydedilmiş oturumların yer alacağı kongrede içerik, ‘Bilimsel Program’ üzerinden takip edilebilecek. Kaydedilmiş tüm sunumlar izlenirken, canlı yayın oturumlarında oylamalara katılıp soru sorulabilecek, aynı zamanda sohbet alanında diğer katılımcılarla iletişim kurulabilecek. Dijital kongremizde özel oturumlar da bulunacak. Oturum aralarında açılacak olan ‘Zoom odalarda’ uzmanlar ile söyleşi gibi özel toplantılar yapılabilecek. ‘Dijital Stant Alanları’ ziyaret edilerek, içerikler incelenebilecek. Dijital stant alanında yer alan endüstri temsilcileri ile ‘Canlı Sohbet-Live Chat’ opsiyonu ile iletişim kurma ve diğer ziyaretçiler ile sohbet etme imkanı olacak. Hedef odaklı, dopdolu bir içerik sunacağımız kongrede katılımcıların etkileşim kurabilmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için farklı sosyal etkinlikler de planlanacak.”