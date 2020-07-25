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TÜSAD: Salgın kontrolünün kaybedilmesinden endişe ediyoruz

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sırasında pandemi tedbirlerinin ihlal edildiğine ilişkin görüntüler Solunum Derneği TÜSAD’ı endişelendirdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:22
TÜSAD: Salgın kontrolünün kaybedilmesinden endişe ediyoruz

TÜSAD: Salgın kontrolünün kaybedilmesinden endişe ediyoruz

Koronavirüs mücadelesinde korunma tedbirlerinin önemine bir kez daha dikkat çeken TÜSAD, “Mesafe, hijyen ve maske kurallarının rehavete kapılmadan uygulanması hepimizin sorumluluğundadır” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına ve İstanbul Valiliği’nin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alana misafir girişlerinin durdurmasına karşın Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması sırasında ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), salgın kontrolünün kaybedilmesine ilişkin kaygılarını paylaştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak, pandemi tedbirlerinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan TÜSAD, şu uyarıları yaptı: “24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma Namazı sırasında sosyal mesafe önlemlerine uyulmadan bir arada bulunan vatandaşlarımıza ait görüntüler, COVID-19 enfeksiyonunu ile aylardır mücadele eden sağlık mensuplarını telaşlandırmıştır. Pandemi yönetiminde elimizdeki tek silah olan korunmanın gözardı edildiği bu görüntülerin bunca çaba ve emeği boşa çıkaracağı, salgın üzerindeki kontrolümüzün tamamen kaybedileceği kaygısını taşıyoruz. Tüm dünyada olanca hızıyla devam eden pandemi sırasında, önlemlere dikkat edilmeden kalabalık ortamların oluşturulmasının COVID-19 enfeksiyon oranlarının daha da artışı yönünde kötü sonuçlar doğurabileceği gerçeği ile yüz yüzeyiz. İzdiham görüntülerinin kamuoyuna yansıması da önümüzdeki Kurban Bayramı dahil her toplu etkinliğin kuralsız gerçekleşebileceği algısına yol açacaktır. Göğüs hastalıkları alanında köklü ve büyük bir ulusal uzmanlık derneği olarak bu tablo bizleri toplum sağlığı konusunda derin endişeye sevk etmektedir.”

TÜSAD, “Salgını kontrol altına alabilmek adına korunma yöntemlerinin en önemli üç adımını yeniden hatırlanması ve uygulanması için salgını yöneten icra kurumu ve kamuoyunun desteklerinin devamını diliyoruz” derken, “mesafe, hijyen ve maske” kurallarının rehavete kapılmadan uygulanmasının hepimizin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

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