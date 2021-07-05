Üçüncü doz aşılama ile ilgili en çok merak edilen 10 soru

COVID-19 ile mücadelede Temmuz ayı itibariyle 3. doz aşı uygulaması başladı. Pandemiden bir an önce kurtulmak ve normal yaşantımıza yeniden dönebilmek için aşının çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19’a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha mantıklı. Aşıdan sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hafif yan etkilere rastlanıldığında telaş yapılmamalı ve dinlenilmeli. Korunma 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra başlar. Bu süreçte hiç aşı olmamış gibi düşünerek kurallara uyulmaya devam edilmeli” hatırlatmasında bulundu.

Coronavac (Sinovac) aşısı olduktan sonra Biontech aşısının olunabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, 3. doz aşı süreciyle ilgili en çok merak edilen 10 soruya yanıt verdi:

2 doz Coronavac (Sinovac) olmuş olanlar, üçüncü doz olarak Biontech aşısı olabilirler.

COVID-19 geçirenler de tek doz Biontech aşısı olabilirler.

2 doz Biontech aşısı olanların üçüncü doz aşı yaptırmalarına gerek yok.

yaptırmalarına gerek yok. 12 haftadan sonra tüm gebeler ve emziren anneler, gebelik planlayanlar Biontech aşısı olabilirler.

Daha önce Sinovac aşısı yaptıranlarda yan etki görülme ihtimali biraz daha fazla olabilir.

Ağrı, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı gibi yan etkilerde parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Öncesinde veya sonrasında kan sulandırıcı ilaç alınmasına gerek yoktur.

KOAH, diyabet, astım gibi kronik hastalık veya ilaç kullanımı aşı için engel değildir.

Alerjik olmak, penisilin alerjisine sahip olmak aşı için engel değildir.

Coronavac (Sinovac) aşısı yaptıranlar, Biontech aşısını yaptırmak için en az 1 ay beklemeliler.

Kan sulandırıcı kullananlar COVID-19 aşısı olmadan önce doktoruna bilgi vermeli

Aşı öncesinde özellikle yapılması gereken bir şeyin olmadığını ancak dikkat edilmesi gereken bazı konuların olduğunun altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir” şeklinde konuştu.

Aşıdan 24 saat sonra belirtiler şiddetleniyorsa mutlaka doktora başvurulmalı

Aşı olduktan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebildiğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin” açıklamasında bulundu.

Aşıdan sonra bol su tüketin

Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı bol sıvı, özellikle de su tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, “Kalın giyinmeyin. Üzerinizi sıkmayan, terletmeyen giysiler tercih edin. Koldaki ağrıyan bölgeye temiz, soğuk, ıslak bir bez koyun. Ağrıyan kol için önerimiz ise kolunuzun hareketsiz kalmaması. Kolunuzu kullanın, hatta kol egzersizleri yapın” dedi.