Unutkanlığa iyi gelen, hafızayı güçlendiren besinler

Hafızayı güçlendiren ve unutkanlıkla mücadele eden besinlerden haberiniz var mı? Bir söz vardır, zaman zaman hepimiz kullanırız. "Dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum" Ya da gün içinde hangi eşyamızı nereye koyduğumuzu, yapmamız gereken işlerimizi bile unutabiliyoruz. Peki bu unutkanlığın beslenmeye bağlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal “Bilimsel çalışmalar; yanlış diyetlerin yetersiz tek tip beslenmenin hafızamız üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durumları ancak beynimize iyi bakarak engelleyebiliriz. Bazı besinleri tüketmek hafızamızı öyle çok güçlendirir ki en güzel anılarınızı unutmazsınız.” diyor.

İşte hafızamıza iyi gelecek besinler:

Balık

Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya konmuş, Unutkanlığı önlemek ve hafızayı güçlü kılmak için mutlaka haftada 2- 3 gün balık yemeniz şart.

Kuruyemişler beslenmenizin başrolü olsun

Yapılan araştırmalar E vitaminin zayıflayan hafızaya oldukça yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı ve ay çekirdeği gibi yemişlerden biri her gün belirli porsiyonlarda tüketilmelidir.

Yaban mersini

C vitamini bakımından oldukça zengindir. İçinde bulunan flavonoidler ve antisiyoniller beynin hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampus üzerinde direkt etki sağlar.

Yeşil çay

Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek hafızayı zayıflatan nöronların kaybını engelleyerek hafızamın güçlenmesinde yardımcı olur. Yumurta yeni hücrelerin gelişimini destekler

İçinde bulunan kolin maddesinden dolayı hafızaya iyi gelir. Her sabah 1 adet haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilen yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de nörotransmitter dengesini korur.

Üzüm problem çözme yeteneğini geliştiriyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar üzümün dopomin salgılamasını arttırarak problem çözme yeteneğini arttırdığını ve bor bakımından zengin olan üzüm beyin sağlığı açısından kontrollü bir şekilde tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.



Her organ gibi beyninde yeterli oksijen alabilmesi için düzenli kan akılına ihtiyacı vardır.

Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar ve beynin güçlenmesine de yardımcı olur.

