Uyku apnesine dikkat, trafikte uyuyanlar var

Aman dikkat; Uyku sırasında horlama, solunumun uyku esnasında 10 saniyeden fazla durması ve gündüz aşırı uyku eğilimi içindeyseniz mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz, Uyku apnesi yakanıza sarılmış olabilir!



Uyku apnesi; çağın en sinsiz hastalıklarından biri. Sık sık horlama sorunu, uyku sırasında 10 saniyeden fazla nefessiz kalma, gündüz olmadık anlarda uyuma isteği bu sinsi sendromun en önemli uyarısı. Uyku sorunu olan kişilerin trafik kazası yapma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bazı hastaların kırmızı ışıkta uyuyakalacak kadar durumunun ağır olduğuna işaret ediyorlar.

GÜNDE KRİTİK SAYI 5

Kişi saatte 5 seferden fazla apne geçiriyorsa, bu olay tıkayıcı uyku apnesi olarak değerlendirilebilir diyen uzmanlar horlama, huzursuz uyuma, sabah dinlenemeden kalkma ve sabah görülen baş ağrılarının uyku apne sendromunun tipik bulguları olduğunu söylüyor.

Bu rahatsızlığı yaşayanların gece rahat uyuyamadıkları için gündüz uyuklama hali ve uyuma isteği, dikkat dağınıklığı, çarpıntı ve hipertansiyon gibi dolaşım sistemi şikayetleri, sinirlilik, cinsel yetersizlik ve isteksizlik gibi yakınmalar da sıklıkla görülmektedir.

Özellikle gündüz uyuma isteği hastanın sosyal yaşantısını etkilemekte ve otomobil kullanırken uykuya dalma tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Uyku bozukluğu sadece hastayı değil aynı zamanda yatağını paylaştığı eşini de rahatsız etmekte ve boşanma gibi sosyal sonuçlar doğurabilmektedir.

ARAÇ KULLANANLAR RİSK ALTINDA

Uyku sorunu olan kişilerde trafik kazası yapma riskinin daha fazla olduğunu uzmanlar bu hastalardan bazılarının kırmızı ışıkta durdukları zaman uyuyacak kadar ağır uyku apnesi problemi yaşadığı biliniyor.

Bu kişiler dikkatsizlik ve dalgınlık sonucunda trafik kazalarına neden olabilmektedir.

Apne hastalarının, olmayanlara oranla trafik kazası yapma riskleri 7 ila 8 kat daha yüksektir.



Uyku apnesi olan insanların tedavi edilebilmesi için uyku laboratuvarının çok önemli yeri var.

Bu laboratuvarda kişilerin uykularında kontrol edilerek, kesin teşhis konulduktan sonra da tedavileri yapılabiliyor.

Uyku problemi yaşayan kişiler mutlaka bir uyku laboratuvarına gelerek uyku testi yaptırmalı.