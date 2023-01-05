Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Uzmandan maske uyarısı! Acile başvurular hızla artıyor

Öksürük, tüm dünyada çocukluk çağında en sık hastaneye başvuru sebeplerinden biri. Son dönemlerde artan enfeksiyon vakaları nedeniyle de öksürükler aylar boyunca sürebiliyor. 

05 Ocak 2023 Perşembe 15:59
Uzmandan maske uyarısı! Acile başvurular hızla artıyor

Uzmandan maske uyarısı! Acile başvurular hızla artıyor



Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Özge Yılmaz Topal, bu yıl artan grip vakalarının çocuklarda uzayan öksürüklere yol açtığını söyleyerek, “Alerjik çocuklarda hışıltı ve astım ataklarının en önemli tetikleyicileri arasında yer alan viral enfeksiyonlar sebebiyle bu sene alerji poliklinikleri ve acil başvurularında artış mevcut. Maske, sosyal mesafe, hijyen önlemlerine dikkat edilmeli” dedi.

Öksürük, tüm dünyada çocukluk çağında en sık hastaneye başvuru sebeplerinden biri. Kronik öksürük ise, 4 haftadan uzun süren öksürük olarak tanımlanıyor. Çocuklarda öksürüğün uzaması yani kronik öksürük önemli endişelere neden olabiliyor. Kronik öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de geçirilen viral solunum yolu enfeksiyonları. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben görülen akut öksürük, tipik olarak 1 ila 3 haftalık zaman diliminde düzelse de hastaların yüzde 10'unda 25 günden uzun da sürebiliyor. 

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Özge Yılmaz Topal bu yıl uzamış öksürük sebebiyle çocukların poliklinik başvurularının arttığı söylüyor. Mart 2020’de ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle başlayan COVID-19 salgını sırasında alınan tedbirler, kapanma dönemleri, maske uygulaması ve sosyal mesafe sayesinde geçtiğimiz iki yıl boyunca üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma olduğunu belirten Yılmaz, “Öyle ki yapılan bir çalışmada viral enfeksiyonun görülme sıklığı pandemi öncesi %55 iken pandemi önlemleri ile bu oran %9,4 gerilediği ortaya konuldu. Bu yıl ise okullar da dahil olmak üzere birtakım toplu yaşam alanlarındaki maske zorunluğunun kalkması ve alınan önlemlerin gevşetilmesi ile solunum yolu enfeksiyonlarında giderek artış oldu ve bu oran tekrar %39,5’a yükseldi. Birden fazla virüsün rol oynadığı bu enfeksiyonlarla birlikte uzamış öksürük şikayetlerinde artış gözlemledik. Bilhassa alerjik çocuklarda hışıltı ve astım ataklarının en önemli tetikleyicileri arasında yer alan viral enfeksiyonlar sebebiyle bu sene alerji poliklinikleri ve acil başvurularında da artış mevcut” diye konuştu.

VİRÜSLERİN DAVRANIŞ ŞEKİLLER DEĞİŞTİ

Ekim ayından itibaren toplumda yaygın olarak influenza, Covid-19 ve RSV gibi virüslerin tespit edildiğini belirten Yılmaz, “İnfluenza virüsü her sene Kasım, Ocak ve mart aylarında, aralarda iniş yapsa da 3 kez pik adı verilen yükseliş dönemleri gösterir. Ancak bu sene influenza, Ekim ayından itibaren azalış göstermeden devam etti. Pandemi öncesinde hafif semptomlarla atlatılabilecek enfeksiyonlar bile daha ağır ve uzamış semptomlarla geçiriliyor. Bunun nedeni pandemi sürecinde baskılanan virüslerin davranış şeklini değiştirmesi ve virüslerle daha az karşılaşılan dönemde bireylerin immün sisteminde gelişen değişiklikler olabilir” dedi.

Önlem hakkında da açıklama yapan Yılmaz, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşını azaltmak amacıyla COVID-19 korunma önlemlerine benzer olarak maske, sosyal mesafe, hijyen önlemleri almak; kalabalık ortamlardan çok bulunmamak ve bulunduğumuz ortamların iyi havalanmasını sağlamak gibi önlemlerin etkili olacağını söyleyerek, “Solunum yolu hastalıkları içinde COVID-19 ve influenza için geliştirilmiş aşılar, hem hastalığa karşı koruma hem de hastalık şiddetinde azalma ile ilişkili olduğundan çok önemlidir ve önerilmektedir” diye konuştu.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Hakkında:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin- çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik – immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
MaskeSalgınGrip Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker hastalığı gözleri nasıl etkiliyor?
Şeker hastalığı gözleri nasıl etkiliyor?
Kış mevsimi cilt hastalıklarını tetikliyor
Kış mevsimi cilt hastalıklarını tetikliyor
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap
Egzersiz iltihaplanmayı azaltıyor
Egzersiz iltihaplanmayı azaltıyor
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nelere Dikkat Edilmeli?
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nelere Dikkat Edilmeli?
Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir
Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir
Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor
Anne Adayları için Sağlıklı Beslenmek Hayati Önem Taşıyor
Çocuklar da Öfke Neden Olur?
Çocuklar da Öfke Neden Olur?
Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat
Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat
Domuz gribine neden olan İnfluenza virüsü nedir?
Domuz gribine neden olan İnfluenza virüsü nedir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim