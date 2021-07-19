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Uzmanlar Uyardı | Yaz Sıcaklarında Cildinizi Koruyun

Bunaltıcı yaz sıcakları kapıda… Bu dönemde cildin güneşin zararlı UVB ve UVA ışınlarına maruz kalması, cilt bariyerini olumsuz bir yönde etkiliyor ve pek çok cilt hastalığına da davetiye çıkarıyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
Uzmanlar Uyardı | Yaz Sıcaklarında Cildinizi Koruyun

Uzmanlar Uyardı | Yaz Sıcaklarında Cildinizi Koruma Altına Alın

 Uzmanlar, yaz aylarında açık alanda daha çok vakit geçirilmesiyle beraber cildin hem üst hem de alt katmanının etkilenebileceğini böylelikle güneşle temasta cildin koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor. 

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital’in Medikal Müdürü ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu konu ile ilgili olarak ‘’Yaz sezonunda güneş ışınlarının dik açısından cildi korumak oldukça önemli... Cildimiz bizi dış çevreden koruyan bir kalkan gibidir ve güneş ışığı, soğuk hava, hava kirliliği gibi oksidatif hasara neden olacak tehditlerden korur. Güneşin zararlı ışınları sadece cildin yapısını etkilemekle kalmıyor, hücrelerin de hasar görmesine de olanak sağlar. Özellikle yağ asitleri ve vitaminlerle zenginleştirilen doğal yağlarla güneş banyosu öncesi ve sonrasında altına alınarak, desteklenmesini öneriyorum ‘’ dedi. 

Güneşin zararlı ışınları kolajen kaybını tetikliyor 

Dedeoğlu, ayrıca güneş ışınlarının cilt üzerindeki diğer bir olumsuz etkisinin ise ciltteki kollajen üretiminin minimize etmesi olduğunu ifade etti. Çevresel hasarlarla ve yaşla birlikte ciltteki kollajen miktarı azaldığını ve cildin daha kuru, esnek olmayan, matlık ve kırışıklıkların oluşmaya başladığı bir sürece girdiğini ifade etti. Yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarıyla beraber ciltteki kolajen miktarının azalmasının cilt altı doku kaybına neden olabileceğini ve cildin yüzeyinde görünür değişiklikler oluşmasına ise yol açabileceğini vurguladı.  Zade Vital Medikal Müdürü ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu buna ek olarak ciltte bu problemlerin oluşmasını önlemek adına balık kaynaklı kollajenlerin daha fazla Tip 1 kollajen içermesinden dolayı cilt desteği olarak bu özdeki formüllerin kullanılması tavsiye edildiğini belirtti. Kollajen hidrolize edilerek peptitlerine parçalandığını ve bu şekilde emilerek dokuya daha hızlı bir şekilde ulaştığını altını çizdi.


Güneş yanıklarına dikkat!


Uzman Dr.Burçak Deniz Dedeoğlu bunun yanı sıra güneş yanıklarına da dikkat çekti. Fitoterapi’de en çok kullanılan bitkilerden biri olan sarı kantaron yağının Orta Çağ'dan beri özellikle kılıç yaralarının tedavisinde şifa kaynağı olarak konumlandırıldığı söyledi. Bu özel yağın bileşimindeki en önemli ve iyileştirici maddelerden birisi "hiperisin" olan kantaron yağı, aynı zamanda yüksek oranda C ve A vitaminlerini de barındırdığından bahsetti. Dedeoğlu, güneş yanıkları ve güneşlenmenin ciltte yarattığı tahribatın giderilmesinde de rol 

oynayan sarı kantaron yağının içerdiği doğal yağ asitleri sayesinde cildin normal nem dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu ve hücre yenilenmesine katkıda bulunarak, iyileşme sürecini de desteklediğini sözlerine ekledi.

Yaz boyunca cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin


Deniz ve havuz suyu, güneş altında fazla vakit geçirmenin cildin nem kaybetmesine ve pullanma görüntüsüne neden olabileceğinin altını çizen Dedeoğlu ‘’ Bunaltıcı yaz sıcaklarının gelişiyle beraber vücudun sıvı kaybı daha da artıyor. Bu kaybı özellikle su tüketimi ile desteklemek hem sağlık hem de cildin nem dengesini korumak açısından da oldukça önemli… Cildin dışarıdan da nem ihtiyacını karşılanması ise diğer kritik bir konu… Yaz döneminde de rahatlıkla kullanılabilecek olan doğal yağlar, cilt neminin sürekliliğine ve suyun cilt bariyeri üzerine hapsedilmesine yardımcı olur. Zengin E-Vitamini içeriğiyle susam yağı, özellikle nem kaybı yaşayan ciltler için uygun bir tercih olduğunu düşünüyorum.    Susam yağı, cilt hücrelerinin UV ışınları, hava kirliliği ve toksinler gibi çevresel faktörlerin neden olduğu hasarlardan korunmasını destekler, cilde nem kazandırır. Doğal yağ seçimi yaparken ise tüketicilerin, insan hatasından bağımsız olarak GMP standartlarında üretilen geleneksel yağlara tercih etmesini öneriyorum’’ dedi. 

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