Üzümün Faydaları Nelerdir?



Mitolojik kaynaklardan günümüze kadar üzüm insanlık tarihinin bilinen en eski meyveleri arasında yerini alır. Üzümün faydaları arasında erken yaşlılık belirtilerinin azaltılması, kanser riskinin önlenmesi ve daha birçok faydaları bulunan üzüm, düzenli bir şekilde tüketilmesi gereken meyveler arasında bulunur. Üzümün faydaları arasında en önemlisi çağın hastalığı kansere karşı güçlü etkisinin olmasıdır.





İlk üzüm kullanımı bundan 8000 yıl öncesine dayanmaktadır. Geçmişte daha çok şarap yapımında kullanılan üzümün, gelişen teknoloji ile birlikte sağlık açısından birçok önemli faydası olduğu görülmüştür.

Gerek yeşil ve gerekse kırmızı renkli üzümler, genel sağlık bakımından muhteşem etkilere sahiptir. Hamilelik döneminde de oldukça faydalı olan üzüm, cilt ve saç sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Gerek doğrudan üzüm tüketerek veya gerekse üzüm ürünleri tüketmek, vücudumuz için birçok fayda sağlamaktadır.

Üzümün Faydaları Nelerdir?

Kalp Hastalıklarının Önlenmesine Yardımcı Olur

Kötü kolesterolü önleyici özelliğe sahip olan üzüm, buna bağlı olarak görülebilecek kalp hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle resveratrol adındaki maddeden bol miktarda içeren üzüm, trombosit oluşumuna karşı vücudu korumaktadır.

Kalp ritminde oluşan düzensizlikleri önleyen ve kan basıncını düzenleyen bu muhteşem meyvenin, kalp sağlığı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Sindirim Sistemine Faydaları Vardır

Özellikle kabızlığın önlenmesi ve mevcut kabızlığın giderilmesi için ciddi etkileri bulunan üzüm, önemli bir lif kaynağıdır. Sulu meyveler arasında yer alması nedeniyle, kalori bakımından birçok lifli meyveye göre daha az içeriğe sahiptir.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi ile birlikte sindirim sistemi üzerinde faydaları bulunan üzümün, kabızlığı önleyici etkileri bulunmaktadır. Şayet hâlihazırda kabızlık sorunu çekiyorsanız, düzenli olarak üzüm tüketerek kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

Kan Basıncını Düzeltir

Sodyum içeriği az olan üzüm, diğer besinlerdeki sodyum içeriklerinin etkisini de azaltarak kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Özellikle hipertansiyon hastalarının kan basıncının düşmesi ile birlikte, rahatsızlığın etkilerini azalttığı bilinmektedir.

Yüksek tansiyonu bulunan kişilerin tansiyonu dengelemesi için, mevsiminde yaş üzüm tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Kanserin Önlenmesine Yardımcı Olur

Kanseri önleyici etkisinin olması, üzümün faydaları arasında en önemlilerden biridir. Polifenol adlı önemli antioksidanlardan birini içeren üzüm, bu sayede kansere yakalanma riskini en aza indirmektedir. İçermiş olduğu antioksidanlar nedeniyle vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak, kanser riskine karşı vücudu korur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Birçok mineral ve vitamin bakımından zengin olan meyvelerin başında gelen üzüm çeşitleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. A vitamini, c vitamini ve k vitamini gibi çeşitli vitaminler bakımından zengin olmasının yanı sıra, özellikle demir gibi mineraller bakımından da zengindir.

Tüm bu içeriği ile üzümün düzenli tüketilmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli etkiler gösterir.

Göz Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Özellikle retina üzerinde etkili olan üzümün, tüm göz rahatsızlıkları üzerinde faydaları olduğu bilinmektedir. Özellikle a vitamini ve resveratrol maddesi bakımından zengin olması nedeniyle, gözler için harika bir besin kaynağıdır.

Diyabetik göz sorunları ve katarakt gibi çeşitli göz rahatsızlıklarının etkilerinin azaltılması, düzenli üzüm tüketmek ile mümkün hale gelmektedir.

Zihinsel Fonksiyonlar İçin Faydalıdır

Dünyaca ünlü psikologlar tarafından tavsiye edilen üzümün içeriğindeki resveratrol maddesi, göz rahatsızlıklarının yanı sıra beyin fonksiyonlarının iyileşmesinde de önemli bir yardımcıdır.

Özellikle ileri yaşlarda unutkanlık ve az evvel gibi problemlerin önüne geçen üzüm, aynı zamanda hafızanın kuvvetlenmesi gibi önemli yararları bulunmaktadır.

Polifenol Zenginidir

Diyabet, kanser, akciğer bozuklukları, kalp hastalıkları ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önlenmesinde faydalı olan polifenoller, üzümde fazlasıyla bulunur.

Erken Yaşlanma Etkilerini Azaltır

Üzümün faydaları arasında, erken yaşlılık belirtilerini azaltması da önemli bir yere sahiptir. Hücrelerin yaşlanmaya olan etkilerini azaltarak, hücre yenilenmesi konusunda vücuda yardımcı olur. Doymamış çoklu yağ asitleri bakımından zengin içeriği bulunması nedeniyle, cilt kırışıklıklarının azaltılması ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cilt gözeneklerini sıkılaştırarak, doğal bir cilt bakım ürünü özelliği taşır.

Metabolik Sendromu Önler

Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, diyabet, kalp rahatsızlıkları felç gibi metabolik sendrom grubunda yer alan hastalıkların önlenmesinde, üzümün faydaları oldukça fazladır. Bu rahatsızlıklara karşı vücudu korumak veya mevcut rahatsızlıklarının etkisini azaltmak için, düzenli olarak doğal üretilmiş üzümler tüketilmesi gerekir.

Saçlar İçin Faydalıdır

Saç dökülmesini engelleyen meyveler arasındaki üzerin, saçları kökten uca besleyerek saçların sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlar. Saç derisi üzerinde de etkileri olması, üzümün kepek önleyici özelliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Düzenli olarak saçlarınıza üzüm uyguladığınızda, daha canlı ve parlak saçlara sahip olduğunuzu görebilirsiniz.

Üzümün saçlar için kullanımı saç için üzümünün kullanılması oldukça basit olup, yeterli miktarda üzümü bir kabın içerisinde ezerek, su ve posasını birlikte saç ve saç derinize masaj yapar şekilde uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra, saçlarınızı doğal içerikli şampuan ve ılık su ile temizleyin. Bu uygulamayı haftada bir veya iki kez düzenli olarak yapmanız halinde, kısa süre içerisinde saçlarınızın parlak ve sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz.

Cilt Sağlığı İçin Tavsiye edilir

Cilt lekelerinin azaltılması, gözeneklerin sıklaştırılması güneş yanıklarının önlenmesi ve cildin nem dengesinin sağlanması gibi faydaları bulunan üzüm, cilt üzerinde muhteşem etkilere sahiptir.

Üzümün cilde faydaları arasında, erken yaşlılık belirtilerini azalttığını yukarıda söylemiştik. Düzenli olarak cildinize üzüm uyguladığınızda etkilerini kısa sürede görerek, muhteşem bir cilt yapısına sahip olabilirsiniz.

Üzümün cilde faydaları arasında unutulmaması gereken etkilerden biri ise, gözaltı morluklarının ve torbaların kısa sürede yok olmasıdır.

Hamilelikte bol bol üzüm tüketin

Mineral ve vitamin bakımından zengin olduğu kadar, önemli bir antioksidan ve lif içeriğine sahip olan üzüm, hamilelikte de güvenle tüketilebilecek meyvelerden biridir. Ancak gebelik döneminde üzüm tüketiminde, biraz daha dikkatli olmalıdır. Hamilelikte üzüm yemenin faydaları ve zararları aşağıda olduğu gibidir.

Hamilelikte Üzüm Yemenin Faydaları

• Gebelikte görülen kramplarının azaltılmasında üzümün faydaları vardır.

• Hamilelikte görülebilecek kansızlık sorunlarına karşı zengin demir içeriği sayesinde önemli faydaları bulunur.

• Anne adayının enfeksiyonlara karşı korunması için, gebelikte düzenli olarak üzüm tüketilmesi tavsiye edilir.

• Doğum sancılarını azaltan yapısı nedeniyle, üzüm ve pekmez gibi gıdalar hamilelikte tüketilmelidir.

• Hamilelikte sık görülen problemlerden biri olan kabızlık sorunu için, üzüm tüketilmesi tavsiye edilir. Kabızlık görülmeye başlandığı andan itibaren birkaç gün boyunca üzüm tüketmek, kabızlık sorununu ortadan kaldıracaktır.

• Kötü kolesterolün önlenmesine yardımcı olduğu için, gebelikte kolesterolün etkilerini ortadan kaldırmak adına rahatlıkla kuru veya yaş üzüm tüketilebilir.

• Hamilelik stresine karşı mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olan üzüm, gebelik stresini azaltılması için tüketilmesi gereken önemli meyvelerden biridir.



Hamilelikte Üzüm Yemenin Zararları



Gebelikte üzüm tüketmenin zararları yerine, risklerinden bahsetmek daha yerinde olacaktır. Gebelik sürecinde üzüm tüketiminde aşırıya gidilmesi durumunda, anne adayında aşağıdaki risklerin oluşması mümkündür. Bu nedenle düzenli üzüm yemenin hamilelere faydası olsa da, aşırıya gitmenin de bir takım zararları bulunabilir.

• Aşırı üzüm tüketilmesi halinde, gebelikte ishal problemi ortaya çıkar.

• Mide ekşimesine neden olarak, mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilir.



• Fazla tüketilmesi, hamilelikte kilo alımına neden olabilir.• Şeker hastası hamile kadınlarda üzüm tüketmek farklı problemlere yol açabilir.• Gebelik döneminde maden suyu ve süt ürünleri gibi içecekler ve yiyecekler ile üzüm tüketilmesi tavsiye edilmez.• Aç karnına fazla miktarda yenilmesi durumunda, ciddi mide bulantıları yaşanabilir.• Gebelikte siyah üzüm tüketimi biraz daha sınırlı olmalıdır.Yeşil, Sarı Beyaz Kırmızı Üzümlerden Hangisi Faydalıdır?Tüm üzüm çeşitleri sağlık açısından önemli faydaları içerse de uzmanlar daha çok kırmızı üzümün faydalı olduğu konusunda açıklama yapmaktadır. Flavonoid içeriği bakımından kırmızı üzümün daha zengin olması, antioksidan etkisini artırmaktadır.

Özellikle kimyasal içeriklerden uzak bir şekilde üretilmiş tüm üzüm çeşitlerini, aşırıya gitmemek şartıyla düzenli olarak tüketmeniz yukarıda sayılan faydaları görmenize yardımcı olacaktır.

Üzüm Yemek Kanseri Önler mi?

Yapılan araştırmalar, düzenli üzüm tüketen kişilerin daha az kansere yakalanma riski olduğunu göstermektedir. Ancak tek başına üzüm tüketmenin kanseri doğrudan önleyeceğini söylemek yanlış bir bilgi olacaktır. Özellikle akciğer kanserinin önlenmesinde yardımcı olduğu bilinen üzüm, diğer sağlıklı beslenme ve yaşam koşullarına dikkat edilmesi halinde tüm kanser çeşitleri için önleyici özelliklere sahiptir.

Üzüm Kaç Kalori? Üzümün Besin Değerleri Nelerdir?

• Üzümün kalori değeri, küçük bir salkım için 69 kalori civarındadır.

• Bir salkım küçük üzümde 191 miligram potasyum bulunur.

• Üzümün küçük bir salkımında, 10 miligram kalsiyum bulunmaktadır.

• 1 gram karbonhidrat bulunur.

• 2 miligram sodyum bulunur.

• 66 iu a vitamini içerir.

• 2 mg c vitamini içerir.

• 0 mg kolesterol içerir.

• 36 gr demir bulunur.

Çocukların Üzüm Yemesi Faydalı mı?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocukların üzüm tüketmesi faydalıdır. Özellikle motor gelişimi, göz sağlığı, kemik gelişimi ve zihinsel sağlık için aşırıya kaçmadan üzüm ve üzüm pekmezi tüketmeleri tavsiye edilir.

Üzümlü Bir Tarif: Peynirli Üzüm Mezesi Tarifi

İhtiyacınız Olan Malzemeler

• 250 gram çekirdeksiz kırmızı üzüm

• Yarım çay bardağı krem şanti

• Yarım bağ kıyılmış taze maydanoz

• Yarım çorba kaşığı yumuşak krem peynir

• Bir su bardağı çiğ badem

Hazırlanışı

Bademleri bir tavanın içerisine alarak, kızarıncaya dek ısıtın. Isınan bademleri ayrı bir kaba alıp içerisine maydanoz ve peyniri ekleyerek karıştırın. Üzüm tanelerini bademlerin üzerine koyarak, tereyağlı bir kâğıda sarın.

Bir süre ısıttıktan sonra peynir ve krem şanti ekleyerek, ortasına kürdan saplayıp soğuk bir şekilde servis yapın. Üzüm ile yapılan pasta ve kek tarifleri oldukça fazla olup, besleyici özellikleri ile farklı tarifleri sağlıkla kullanabilirsiniz.

