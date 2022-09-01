Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni sebebi

Topuk dikeninin genellikle tek ayakta görüldüğünü ancak bazı durumlarda her iki ayakta da olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Topuk dikeni ağrısı genellikle sabah saatlerinde, kişi ilk adımlarını atarken daha fazla hissediliyor. Ağrı gün içerisinde azalabilir ancak uzun süre ayakta kalmak ya da uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkmak ağrıyı şiddetlendirebilir. Yine merdiven çıkmak da topuk dikeni sorunu yaşayan kişileri zorlayabilir” şeklinde konuştu.

Halk arasında sık görülen topuk dikeni, topuk ile ayak arkının arasında kalsiyum tortularının birikmesi sonucunda meydana geliyor. Ayaktaki kasların uzun süre aşınarak yumuşak dokulara zarar vermesiyle topuk dikeninin oluştuğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Koşma ve zıplama gibi atletik aktiviteler, sert zeminde uzun süre hareket etmek, topuk yaralanması, yaş, fazla kilo ve ayak yapısına uygun ayakkabı seçmemek topuk dikeni riskini arttırıyor. Topuk dikeni en sık koşucularda ve kilolu kişilerde görülüyor” açıklamasında bulundu.

Tanı için doktor muayenesi önemli

Topukta ağrı yapan topuk dikeni tanısı için doktor muayenesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Topuk dikeni, topukta ağrı yapan hastalıklarla benzer belirti gösterdiği için kişinin kendi başına tanı koyması mümkün değildir. Topuk dikeni muayenesinde hastanın tıbbi hikayesi dinlenir ve şikayetleri sorgulanır. Hastada topuk dikeni için risk faktörleri olup olmadığı sorulabilir. Elle yapılan ayak muayenesinde ise ayakta kızarıklık, şişlik gibi iltihaplanma belirtileri araştırılır ve ayak grafisi çekilerek kesin bir tanı konulabilir” şeklinde konuştu.

Soğuk kompres uygulamak topuk dikeni ağrısını hafifletiyor

Hayat tarzı değişikliği ve istirahat ile topuk dikeni tedavisine başlandığını vurgulayan Op. Dr. Davud Yasmin, “Topuk dikeni sorunu yaşayan kişiler ayaktaki ağrıyı geçirmek için soğuk kompres uygulaması yapabilir. Ağrıyan bölgeye 15 dakika buz paketleri konularak ilgili bölge uyuşturulabilir. Soğuk uygulaması şişliğin inmesine de yardımcı olabilir. Topuk dikenine bağlı ani başlangıçlı, kısa süreli ağrılar için ise basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Uzun süreli, kronik ağrı için fiziksel terapi uygulamak ayak kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir” dedi.