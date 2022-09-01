Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni sebebi
Topuk dikeninin genellikle tek ayakta görüldüğünü ancak bazı durumlarda her iki ayakta da olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Topuk dikeni ağrısı genellikle sabah saatlerinde, kişi ilk adımlarını atarken daha fazla hissediliyor. Ağrı gün içerisinde azalabilir ancak uzun süre ayakta kalmak ya da uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkmak ağrıyı şiddetlendirebilir. Yine merdiven çıkmak da topuk dikeni sorunu yaşayan kişileri zorlayabilir” şeklinde konuştu.
Halk arasında sık görülen topuk dikeni, topuk ile ayak arkının arasında kalsiyum tortularının birikmesi sonucunda meydana geliyor. Ayaktaki kasların uzun süre aşınarak yumuşak dokulara zarar vermesiyle topuk dikeninin oluştuğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, “Koşma ve zıplama gibi atletik aktiviteler, sert zeminde uzun süre hareket etmek, topuk yaralanması, yaş, fazla kilo ve ayak yapısına uygun ayakkabı seçmemek topuk dikeni riskini arttırıyor. Topuk dikeni en sık koşucularda ve kilolu kişilerde görülüyor” açıklamasında bulundu.
Tanı için doktor muayenesi önemli
Soğuk kompres uygulamak topuk dikeni ağrısını hafifletiyor
Hayat tarzı değişikliği ve istirahat ile topuk dikeni tedavisine başlandığını vurgulayan Op. Dr. Davud Yasmin, “Topuk dikeni sorunu yaşayan kişiler ayaktaki ağrıyı geçirmek için soğuk kompres uygulaması yapabilir. Ağrıyan bölgeye 15 dakika buz paketleri konularak ilgili bölge uyuşturulabilir. Soğuk uygulaması şişliğin inmesine de yardımcı olabilir. Topuk dikenine bağlı ani başlangıçlı, kısa süreli ağrılar için ise basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Uzun süreli, kronik ağrı için fiziksel terapi uygulamak ayak kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir” dedi.