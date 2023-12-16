VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde

VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste 3. kez finalde!

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda yoluna set vermeden devam ediyor. Grubundaki iki maçı da 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, yarı finalde ise ev sahibi Tianjin Bohai Bank’ı set vermeden geçmeyi başardı ve finale yükseldi.

Çin’in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen turnuvada VakıfBank, son Asya şampiyonuna ilk sette 16 sayı verdi. 4 şampiyonlukla turnuvanın en çok zafer yaşayan takımı olan VakıfBank, ikinci sete yavaş başlasa da İdil Naz Başcan’ın servisinde yakaladığı 6-0’lık seriyle sete döndü ve çekişmeli geçen seti 25-23 kazandı. Son seti de aynı skorla alan sarı-siyahlılar, maçı 3-0 kazandı. VakıfBank böylece üst üste 3. sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi ve 9. kez katıldığı turnuvada 9. kez podyumda olmayı garantiledi.

VakıfBank’ta kaptan Gabi 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Jordan Thompson 15, Ali Frantti 13 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Giovanni Guidetti: “Blokta ve savunmada iyiydik”

Takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “3-0 kazandığımız için mutluyum. Rakibimize karşı oynamak kolay değildi; bu nedenle mümkün olan en yüksek enerjiyi ortaya koyduk. Güçlü bir oyun oynadılar ama biz de blokta ve savunmada iyiydik. İkinci setteki geri dönüşümüzden de çok mutluyum. Yarın yine bizi zorlu bir final bekliyor” şeklinde konuştu.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ilk Türk finali

VakıfBank, 2022-2023 CEV Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ilk Türk finali 17 Aralık Pazar, 14.30’da başlayacak.

VAKIFBANK - TIANJIN BOHAI BANK : 3-0

HAKEMLER: Kang Joo-Hee, Myoi Sumie

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 4, Cansu Özbay 3, Gabi 17, Zehra Güneş 7, Jordan Thompson 15, Ali Frantti 13, Ayça Aykaç (L), İdil Naz Başcan 1, Aleksia Karutasu 1, Sarah Van Aalen, Bianka Busa

TIANJIN BOHAI BANK: Li Ying Ying 11, Wang Yuanyuan 6, Chen Boya 2, Wang Yizhu 12, Yuan Xinyue 7, Yao Di 1, Meng Zixuan (L), Liu Liwen (L), Liu Meijun 5,

SETLER: 25-16, 25-23, 25-23

SET SÜRELERİ: 20’, 24’, 26’