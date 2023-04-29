VakıfBank, Kupa Voley’de finalde

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2018’den, AXA Sigorta Kupa Voley’de 2021’den bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmayan VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda finale yükseldi.

İzmir’in ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank, 1 set sayısı çevirerek 3-0’lık bir seri yakaladı ve 26-24’lük skorla öne geçti. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-20’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-16 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta tam 11 oyuncu skora katkı verirken; Paola Egonu 19 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Gabi Guimaraes 9, Kara Bajema 8 sayıyla oynarken Derya Cebecioğlu ise 6 sayı kaydetti.

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda final maçını 30 Nisan Pazar saat 16.00’da oynayacak.

VAKIFBANK – AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 9, Zehra Güneş 3, Paola Egonu 19, Kara Bajema 8, Kübra Akman 2, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Aleksia Karatusa 2, Derya Cebecioğlu 6, Chiaka Ogbogu 1, Bahar Akbay 1, Nika Daalderop 4

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan Kılıç 2, İdili Naz Başcan 9, Sasa Planinsec 7, Anna Nicoletti 15, Fatma Şekerci 3, Özge Nur Çetiner 3, Özlem Güven (L), Merve Nur Öztürk 1, Berra Eren 1,

SETLER: 26-24, 25-20, 25-16

SET SÜRELERİ: 31’, 24’, 25’