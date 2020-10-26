Vaser Liposuction ile istenmeyen yağlara kalıcı veda!

Vaser Liposuction ile İstenmeyen Yağlara Kalıcı Veda!

İstenmeyen inatçı yağları aldırmak için oldukça etkili bir şekillendirme teknolojisi olan liposuction; karın, bacaklar, kollar, gıdı ve daha fazlası dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde kullanılabilir. Bu prosedür, vücut hatlarını yeniden şekillendirmedeki etkinliği ve küçük, neredeyse fark edilemeyen "mm lik" kesileri nedeniyle tüm dünyada sürekli olarak en çok uygulanan ilk beş kozmetik cerrahi prosedürü arasında yer almaktadır. Dr. Leyla Arvas, hedeflenen bölgelerde güzel, pürüzsüz konturlar ve daha fit bir görünüm elde etmek için vaser liposuction'daki en etkili teknikleri uyguladığını belirtiyor.

Vaser Liposuction’a Aday Mıyım?

Hamilelik, yaşlanma, kilo alımı ve diğer faktörler nedeniyle, diyet, egzersiz ile ortadan kaldırılması neredeyse imkansız gibi görünen inatçı yağ birikintileri gelişebilir. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılan vaser liposuction, bu bölgelerdeki yağı fiziksel olarak uzaklaştırmak için tasarlanmıştır ve hedeflenen bölgeleri daha iyi şekillendirme ve daha atletik bir görünüme kavuşturur. Hem erkekler hem de kadınlar için bu işlem vücudun her yerinde uygulanabilir.

Vaser Liposuction’ın Detayları!

Liposuction prosedürüne başlamak için her biri sadece birkaç milimetre genişliğinde, küçük, stratejik olarak yerleştirilmiş, “delik” kesiler yapılır. Ardından, emilecek alanlara şişen çözelti adı verilen bir sıvı enjekte edilir. Bu çözelti salin, bir lokal anestezik ve epinefrin içerir ve üç fayda sağlar:

Sıvı, yağ küreciklerini birbirinden ayırarak Dr. Leyla Arvas ’ın yağları daha kolay çıkarmasını sağlar.

Lidokain uyuşturur ve ağrı kontrolü sağlar.

Epinefrin, küçük kan damarlarının kasılmasını sağlayan ve işlem sırasında kan kaybını en aza indirmeye yardımcı olur

Şişen solüsyonu aşıladıktan sonra uzun, steril metal tüpler yani kanül ile hedeflenen bölgedeki yağ hücreleri aspire edilir. Bu aletler, hedef bölgedeki travmayı en aza indirmek için kör uçludur. Kanül kesiden sokulur ve tedavi alanı üzerinde derinin altında ileri geri hareket ettirir. Bu süreçte hedeflenen fazla yağ hücreleri istenen kontur elde edilene kadar vakumla alınır. Harika bir liposuction sonucunun anahtarı, aynı zamanda heykeltıraşınız olan plastik cerrahınızın deneyimi ve sanatsal gözüdür. Fit, atletik hatlar oluşturulur ve alınan yağ miktarı en üst düzeye çıkarılır.

Liposuction prosedürlerinin büyük çoğunluğu iki saat veya daha kısa sürede tamamlanır, ancak ameliyat süresi hedeflenen alanların sayısına ve istenen yağ alımının kapsamına bağlıdır.

Liposuction Sonrası İyileşme Süreci!

Bu prosedürden sonra tam iyileşme genellikle yaklaşık iki hafta gerektirir, ancak çoğu hasta birkaç gün içinde işe döner. Nihai sonuçlar yaklaşık üç ayda ortaya çıkar, ancak genellikle daha önce estetik açıdan sonucu farkedersiniz. Bu işlemden sonra postoperatif bakım talimatlarına uyulması önemlidir, çünkü vücut, yağ birikintilerinin fiziksel olarak çıkarılması sonrası, herhangi bir boş alanı sıvıyla doldurma eğilimindedir bunun bilinen adı “ödem”. Sonuç olarak, hastalar tahmin edilebileceği gibi ameliyattan sonra bir miktar morarma ve şişlik yaşayacaktır. Liposuction hastalarının iyileşme sürecini kolaylaştırmak ve sıvı toplanmasını önlemek için minimum 4 haftaya kadar korse giymelerini önerebilir. Lenfatik drenaj masajları da önerebilir. Büyük hacimli yağ alımını içeren durumlarda, geçici bir cerrahi dren yerleştirilebilir. İlk büyük ödem genellikle ameliyattan iki hafta sonra çözülür. Çoğu hasta işlemden sonraki bir hafta içinde normal günlük rutinlerine devam edebilir ve çoğu ameliyattan üç ila dört gün sonra işe dönebilir. İyileşme kişiden kişiye değişir, ancak Perşembe veya Cuma günü ameliyat olmak ve Pazartesi günü işe dönmek mümkündür. Dr. Leyla Arvas, ameliyatın kapsamına ve sahip olabileceğiniz belirli hedeflere göre özelleştirilmiş önerilerde bulunacaktır.

Liposuction İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular!

Liposuction için kilo limiti var mı?

İdeal olarak, bu prosedürü veya vücudun diğer kozmetik prosedürlerini geçirenler, 90 kiloyu önemli ölçüde aşan bir kiloya sahip olmamalıdır. Üstelik, prosedür sırasında birkaç litre yağ alınabilir, ancak liposuction bir şekillendirme aracıdır, kilo verme yöntemi değildir. Sağlıklı bir ameliyat öncesi ortalama kilo, daha kolay bir iyileşme sağlar ve hastaların daha iyi genel sonuç elde etmesine yardımcı olur.

Liposuction sonuçları kalıcı mıdır?

Bu prosedürden sonra sonucunuzun uzun ömürlülüğü size bağlıdır ve hastalar sağlıklı bir diyet sürdürmeye ve sonucunuzun dayanıklılığını ve kalitesini en üst düzeye çıkarmak için ameliyat sonrası egzersiz yapmaya teşvik ediliyor. Bir yetişkinde sabit sayıda yağ hücresi olması ve liposuction sırasında bu hücrelerin bir kısmının çıkarılması nedeniyle, ameliyat sonrası kilo alımı, yağın tercihli olarak başka bir yerde depolanmasına ve işlem bölgesinde yağ depolama kabiliyetinin azalmasına neden olacaktır. Bu, ameliyattan önce deneyimlemiş olabileceğiniz genetiğinize göre alışılmadık bir yağ dağılımı gözlemlenebilir. Sabit bir kiloyu koruyabiliyorsanız, vücuttaki yağ dağılımının biz yaşlandıkça doğal olarak değiştiği uyarısı ile liposuction'ın sonuçları kalıcıdır.

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

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