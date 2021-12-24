Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Vegan Beslenme Hamileliği Etkiler Mi?

Vegan beslenme her geçen gün popüler hale gelirken, hamilelik dahil olmak üzere özellikle kadınlar bitkisel odaklı beslenmeyi tercih ediyor. 

24 Aralık 2021 Cuma 09:57
Vegan Beslenme Hamileliği Etkiler Mi?

Vegan Beslenme Hamileliği Etkiler Mi?

Yaşamın her anında önemli olan beslenme şeklimiz hamilelikte ise hem anne adayının hem de gelişmekte olan bebek sağlığı için çok daha önemli bir hal alıyor. Peki, hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketimi olmayan vegan beslenme tarzını hamileler uygulayabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekir? 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman açıkladı…

Beslenme düzenlerinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan, yumurta, bal ve süt gibi gıdaları tüketmeyen vegan beslenmeye ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar ise iyi planlanan vegan beslenme tarzının hamilelik sürecinde dikkatli olmak şartıyla uygulanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda tüp bebek sürecinde de vegan beslenme tarzının tedaviye olumsuz etki yaratmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Vegan beslenme tüp bebekte gebeliği etkilemez. Ancak hamilelik sürecinde anne adaylarının protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir. Bu yüzden vegan beslenen anne adaylarının iyi planlan bir beslenme düzeni eşliğinde vitamin ve protein yönünden zengin besinler tüketmeleri oldukça önemli’’ dedi.

‘’İyi hazırlanmış beslenme planı şart’’

Hamilelik planlanırken ve hamilelik sürecinde diyetin düzgün planlanması sağlıklı gebelik süreci için büyük önem taşıyor.  Vegan beslenmede gebelerin kalsiyum, B12 vitamini, Demir ve D vitaminin yeterli miktarda alınmasını gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’ Hamilelik döneminde kalori ve protein ihtiyacı artar.  Bu yüzden yeteri miktarda demir, B12 ve D vitamini alması gerekir. Veganlar, gün içinde ihtiyaç duyulan proteini bitkisel kaynaklı besinlerden sağlayabilir. Bunlar baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kinoa, fıstık ezmesi ve soya ürünleridir’’ diye belirtti.

‘’Vitamin Değerleri Dengelenmeli’’

Gebelik öncesi ve gebelik esnasında vitamin yönünden dengeli ve doğru beslenilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’ Demir, hamilelikte alınması gereken temel minareldir. Vegan anne adayları demir ihtiyacını karşılamak için kuru bakliyatlar, soyalı besinler, tahıllar, pekmez, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen gösterilmelidir. Süt ve süt ürünü tüketmeyen vegan hamileler doktor kontrolü ile bazı ek vitaminleri de kullanabilirler. Vegan hamileler yumurta tüketmediği için kolin eksikliği görülebilir. Bu yüzden beslenme programlarında kuru yemiş, kuru fasulye gibi besinlerin yer alması gerekir. B12 ise hayvansal besinlerde bulunduğu için doktor kontrolü eşliğinde takviye gıda alınması gerekebilir. Tüm bunların yanı sıra hamilelikte beslenme sürecine çok dikkat edilmeli. Anne sağlığını ve bebek sağlığını korumak doğru beslenme planı ile mümkün’’ dedi. 

Veganlar için beslenme önerileri
Veganlar için beslenme önerileri
Ömür Gedik'ten Canan Karatay'a "Şarlatan"
Ömür Gedik'ten Canan Karatay'a "Şarlatan"
Vegan Beslenme Sağlığı Bozar mı?
Vegan Beslenme Sağlığı Bozar mı?
PETA'nın
PETA'nın "Marul Hanımlar"ı Kadıköy'de
İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi Kredi Anlaşması İmza Töreni
İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi Kredi Anlaşması İmza Töreni
Çocuğunu yetersiz besleyen vegan anne babaya soruşturma
Çocuğunu yetersiz besleyen vegan anne babaya soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Vegan BeslenmeHamilelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Dönemi ile Birlikte Artan Duygusal Yeme
Pandemi Dönemi ile Birlikte Artan Duygusal Yeme
Tedavi Edilmeyen Şaşılık Görme Sorunlarına Neden Olabiliyor!
Tedavi Edilmeyen Şaşılık Görme Sorunlarına Neden Olabiliyor!
Gençlik Aşısı Nedir? 
Gençlik Aşısı Nedir? 
İlaç almam gerek | Ya alerjim varsa! | İlaç alerjisi nedir?
İlaç almam gerek | Ya alerjim varsa! | İlaç alerjisi nedir?
Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin
Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin
Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Grip Değil Alerji Olabilir
Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Grip Değil Alerji Olabilir
Sinüzite karşı 6 kritik kural | Dikkat! Sinüzit kış mevsimini seviyor!
Sinüzite karşı 6 kritik kural | Dikkat! Sinüzit kış mevsimini seviyor!
Pandemi dönemi, yeme bozukluklarını tetikliyor
Pandemi dönemi, yeme bozukluklarını tetikliyor
Hormonlarımızı nasıl beslemeyiz?
Hormonlarımızı nasıl beslemeyiz?
Hiç doymuyorum diyenler | Sürekli acıkmaya yol açan 8 hata
Hiç doymuyorum diyenler | Sürekli acıkmaya yol açan 8 hata

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim