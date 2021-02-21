Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Vertigo nasıl tedavi edilir | Vertigo kaderiniz olmasın

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi K.B.B Uzmanı Dr. Öğr Üyesi Zafer Gezginadam halk arasında yaygınca görülen ‘vertigo’ hakkında en çok merak edilenleri anlattı. 

21 Şubat 2021 Pazar 19:53
Vertigo nasıl tedavi edilir | Vertigo kaderiniz olmasın

Vertigo nasıl tedavi edilir | Vertigo kaderiniz olmasın

Baş dönmesi diğer adıyla Vertigo, hasta’nın dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanır. Kafa hareketi ile birlikte beraber veya hareketten bağımsız olarak ortaya çıkan vertigo, kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalığıdır.

,

Dr. Öğr Üyesi Zafer Gezginadam

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baygınlık hissi
Göz kararması
Yürümede zorlanma
Denge kaybı
Bilinç kaybı
gibi semptomlar halk arasında baş dönmesi (vertigo) olarak tanımlansa da klinik anlamda baş dönmesi kişi dururken ortamdaki nesnelerin dönüyormuş gibi gelmesi olarak tanımlanır. 

NASIL TANI KONUR?

Vertigo tanısında ilk yapılması gereken hastaya duyduğu hissin tarif ettirilmesidir. Daha sonra altta yatan nedeni bulmaya yönelik olarak merkezi sinir sistemi ve iç kulakla ilgili testler yapılır. Beyne kan akışı yetersizliğinden şüphelenilirse doppler ultrason, BT anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MR) veya kateter anjiyografi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi tanıya bağlı olarak planlanır.

Baş dönmesi santral ve periferik olarak iki grupta değerlendirilir.

Santral baş dönmeleri: Merkezi sinir sistemi kaynaklı problemlerden kaynaklanır. Beyin, beyin sapı ve beyincik kaynaklı baş dönmeleri bu grupta incelenir. Kanama, inme, migren, tümör, Multiple skleroz(MS) gibi hastalıklar bu gruptadır.

Periferik baş dönmeleri: İç kulak ve denge siniri hastalıkları bu grupta ele alınır. Daha sık görülürler. Yarım daire kanalları hastalığı, Meniere hastalığı ve Vestibüler nörinit bu grupta ele alınır.

Vertigoyu önlemek mümkün mü?

Her şeyin başı olduğu gibi vertigoda da stresten uzak durmak çok önemlidir
Tetikleyici etkisi olan ve gündelik yaşam kalitemizi olumsuz anlamda etkileyen strese karşın kendinize özel zamanlar ve alanlar yaratmaya özen gösterin. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı beslenmek için özellikle protein ağırlıklı gıdalar almak zinde ve enerjik olmanıza katkı sağlayacaktır. 
Bol su içmek,  tuz ve mineral dengesini sağlayacak sıvılar tüketmek, kafein içerikli içecekleri minimum dozda keyif için almak ve dozunu abartmamak, iç kulakta sıvı artışına denge sağlayacaktır.
D vitaminin doğal destek kaynağı olan güneşten mümkün olduğunca faydalanmak. Güneşli havalarda bunu aktivitelerle değerlendirmek uygundur. 
Ani ve hızlı hareketler yapmaktan kaçınmak kulak kristallerinin olması gerektiği şekilde devamlılığını sağlayacağı için önemlidir. 
Hayatımızın vazgeçilmezi olan spor aktivitelerinde seçici olmak, hafif ve ritmik hareketlerle yürüyüş vb sporların devamlılığı önemlidir. 


NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vertigo denge bozukluğuna bağlı olarak, kişinin düşerek yaralanmasına sebep olabilir. Hasta yürürken zorlanabilir, mide bulantısı yaşayabilir, korku ve endişeyle karşı karşıya kalabilir.

Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 85’i iç kulak hastalığı olarak tespit edilmektedir. Hastalığın hikayesi, fizik muayene sonrası baş dönmesinin tipi ve şekli belirlenir. VNG, VHiT, Odyometri ve Kalorik testlerle iç kulak hastalığı tanıları konulabilmektedir. Gereken durumlarda MR ve BT istenebilir.

Kristal hastalıklarında tedavi manevralar ile yapılmaktadır. Diğer iç kulak hastalıklarında medikal tedavi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır.  Santral baş dönmelerinde hasta Nöroloji, Kardiyoloji, ve Beyin Cerrahisine yönlendirilmektedir.

Eğer daha önce bir baş dönmesi sorunuyla karşı karşıya kalmadıysanız, ani başlangıçlı ve uzun süre düzelmediyse en kısa süre içinde doktora başvurunuz.

Vertigoya karşı 10 kritik kural | Dikkat! D vitamini çok önemli
Vertigoya karşı 10 kritik kural | Dikkat! D vitamini çok önemli
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Vertigo: Hastalık değil, belirti | Baş dönmesine işitme kaybı eşlik ediyorsa...
Vertigo: Hastalık değil, belirti | Baş dönmesine işitme kaybı eşlik ediyorsa...
Stres Vertigoyu Tetikliyor
Stres Vertigoyu Tetikliyor
Vertigo, nasıl tesbit edilir, vertigo tedavi yöntemleri nelerdir?
Vertigo, nasıl tesbit edilir, vertigo tedavi yöntemleri nelerdir?
Son Güncelleme: 21.02.2021 19:58
Anahtar Kelimeler:
VertigoVertigo Belirtileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi uykumuzu kaçırıyorsa | Melatonin artırmanın yolları
Pandemi uykumuzu kaçırıyorsa | Melatonin artırmanın yolları
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Neler?
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Neler?
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin
Alerji Yapmayan Kedi Var Mıdır?
Alerji Yapmayan Kedi Var Mıdır?
Sigara İçen Her 4 Kişiden 1’inde KOAH Var
Sigara İçen Her 4 Kişiden 1’inde KOAH Var
Gebelik diyabetinden nasıl korunmalı 
Gebelik diyabetinden nasıl korunmalı 
Dişlerimizi fırçalamak neden önemli?
Dişlerimizi fırçalamak neden önemli?
Kolajen Ne Zaman Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?
Kolajen Ne Zaman Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?
Kış Aylarında Altıncı Hastalık Riskine Dikkat
Kış Aylarında Altıncı Hastalık Riskine Dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim