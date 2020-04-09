Virüs, bakteri, toz ve alerjenlere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli

İleri teknolojileriyle “Evden Uzaya” kadar çok geniş bir alanda toplumların yaşam kalitesini artırmak için ürün ve çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, bireysel havalandırma ve klima sistemleri ile iç mekânların kirli havasını temizlerken, pencere açmadan dışarının oksijeni bol taze havasını filtreleyerek içeriyi havalandırıyor ve nem düzeyini dengeliyor.

Kapalı ortamlarda havasızlıktan kaynaklanan hastalık riskini azaltıyor, nem ve küf kokusu gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Bir asra yakın süredir global tecrübesiyle konutlar, okullar, ofisler, hastaneler ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere pek çok farklı alanın iklimlendirme ihtiyacını karşılayan Mitsubishi Electric, Lossnay havalandırma cihazları ve yapay zekâlı Legendera klimaları ile bireylerin sağlığı ve yaşam alanlarının konforu için ideal şartları sağlıyor. Legendera serisi klimalarda bulunan “Plasma Quad Plus” filtre, saç telinin yaklaşık yirmide biri büyüklüğe denk gelen 2,5 mikrometreden daha küçük boyutlardaki kirleticileri filtreleyebiliyor. Böylece testler ile kanıtlanmış şekilde virüs, bakteri, toz ve alerjenlerden uzak, sağlıklı ve daha temiz havaya sahip iç mekânlara imkân tanınıyor.

Virüs, bakteri, toz ve alerjenlerden uzak bir mekân için en yeni teknolojilerle geliştirilmiş havalandırma sistemleri ve klimalar büyük avantaj sağlıyor. İklimlendirme alanındaki ileri teknolojisiyle sektöre yön veren Mitsubishi Electric, bu noktada iç ortam hava kalitesi için yeni ve verimli çözümler sunuyor. 1970’li yıllarda mucidi olduğu Lossnay havalandırma cihazları ve inovatif teknolojiler ile ürettiği Legendera serisi klimalarla öne çıkan Mitsubishi Electric, ürünleriyle iç ortam havasının taze ve temiz kalmasına imkân tanıyor. Yüksek filtrelemeden geçmiş ve nemi dengelenmiş taze hava ile yenilenen ortam havası sayesinde; bireylerin karşılaştığı baş ağrısı, baş dönmesi, göz kaşınması, boğaz kuruması, konsantrasyon eksikliği ve çalışan-öğrenci veriminin düşüşü gibi hasta bina sendromundan kaynaklı birçok olumsuzluğun da önüne geçilebiliyor.

İç mekânlarda temiz hava için yeni teknoloji filtreler

Bağımsız testlere göre bakterileri ve influenza gibi virüsleri yüzde 99’a kadar azaltabiliyor

Yüksek iç ortam hava kalitesinin olmazsa olmaz dört temel unsuru; havadaki karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık, nem ve partikül seviyesi olarak sayılıyor. Sağlıklı bir iç mekân havası; virüs, bakteri, toz ve uçucu kimyasal bileşen parçacıkları izole etmek için ortamı havalandırırken aynı zamanda dışarıdan alınan havanın filtrelenmesi ile mümkün oluyor. Kontrolsüz bir şekilde pencere açılarak yapılan havalandırma esnasında sadece hava temizleme cihazı ile temizlik yapılması sürdürülebilir hijyen sağlamıyor. Lossnay havalandırma cihazları; ortamın sıcaklık, nem ve oksijen dengelemesini yaparken, yüksek verimli filtresi sayesinde 0.3µ büyüklüğe kadar küçük kirletici filtrelemesi yapabiliyor. Böylece sağlık problemlerine yol açabilecek unsurlara geçit vermiyor. Yeni nesil üretim teknolojileri kullanılarak üretilen, üç boyutlu yapısı geliştirilmiş statik filtrelerin yanı sıra elektronik filtreler de artık klimaların filtreleme özelliklerini hava temizleme cihazlarıyla eş ve birçoğundan üstün hale getiriyor.

Mitsubishi Electric’in Legendera serisi klimaları için geliştirilen Plasma Quad Plus filtre de markanın hava temizleme cihazlarındaki çalışma prensibiyle öne çıkıyor. Japonya’daki bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen ev tipi hava temizleme cihazları test sistemi olan JEM 1467’ye dayalı test sonuçlarına göre, Plasma Quad Plus filtre bakterileri yüzde 99’a varan oranda azaltabiliyor. Ulusal Hastane Organizasyonu Virüs Araştırma Merkezi tarafından yapılan benzer standartlara dayalı bir başka test sonucu da influenza (H3N2) gibi virüslerin de bu filtre ile yüzde 99’a varan oranda azaltılabilme başarısını onaylıyor. Testlerin 25m3 gibi alanlarda yapılması günlük kullanımda da bu başarının mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Tokyo Çevresel Alerjenler Enstitüsü (ITEA) tarafından yapılan Legendera klima test sonuçlarında da Plasma Quad Plus filtrenin, alerjenlerde yüzde 98, toz ve mite kirleticilerinde yüzde 99,7 gibi yüksek oranlara ulaşan bir filtreleme etkisi gözleniyor. Tüm bu testlere ek olarak fabrika laboratuvarlarındaki test sonuçlarına göre; saç telinin yaklaşık yirmide biri büyüklüğe denk gelen 2,5 mikrometreden daha küçük boyutlardaki kirleticileri filtreleyebilme anlamına gelen PM2.5 düzeyindeki filtreleme teknolojisi, Legendera klimaları 2017 yılından bu yana PM2.5 filtreleme yapabilen duvar tipi klima cihazı olarak öne çıkarıyor. Plasma Quad Plus filtre; klimanın çalışma modundan bağımsız fan modunda da çalışabilmesi, filtrenin sadece 2 Watt elektrik tüketimi, yüksek etkili değerlendirmesi ile A sınıfı filtreleme gibi önemli özellikleri sayesinde iç hava kalitesine ek olarak kullanıcılarına ekonomik katkı da sağlıyor.

Lossnay’in patentli teknolojisi ile nem dengesi sağlanmış taze hava

Mitsubishi Electric, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki ihtiyaçlardan doğan ve basit anlamda giriş ve çıkış hava yollarını ayırarak taze hava ihtiyacını karşılayan havalandırma sistemlerinde patentli selülozik ısı değiştirici kullanarak havalandırmayı inovatif bir boyuta taşıyor. Lossnay havalandırma cihazlarında kullandığı bu teknoloji, havalandırma esnasında birbirine temas etmeden tahliye edilen kirli-ağır iç ortam havası ile ortama iletilen dış havanın sıcaklık ve nem seviyeleri arasında dengeleme yapabiliyor. Yüzde 85’i aşan verimle çalışabilen bu sistemler, yüzde 100 taze havayı, ısı kaybını minimumda tutarak ve nem dengesi sağlanmış olarak ortama aktarabiliyor. Endüstriyel üretim alanları, şehir merkezleri, iş yerleri ve konutlar, okullar ve kreşler gibi birçok farklı ortamda pencere açılarak havalandırma yapılması yerine sürdürülebilir yüksek bir iç ortam hava kalitesi sağlayan Lossnay taze hava sistemleri; sessizlik, verim ve konfor sunan teknolojik bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Çift Katmanlı Kaplama özelliği ile iç ünite temizliği de kolaylaşıyor

Havada bulunan kirleticiler genel olarak; toz gibi hidrofilik (su seven) ve yağ, sigara dumanı, karbon gibi hidrofibik (sudan kaçan) kirleticiler olarak iki gruba ayrılıyor. Her iki grubun farklı moleküler yapıları gereği yüzey tutulumlarını azaltmak için farklı yüzey koruma kaplama teknolojileri bulunuyor. Birbiriyle ters etkileşimde olan iki kaplama çeşidi Mitsubishi Electric’in sahip olduğu üretim teknolojisi ile aynı yüzeye problemsiz bir şekilde uygulanabiliyor. Marka, Legendera serisi klimalarının iç ünitelerinde uyguladığı bu Çift Katmanlı Kaplama (Dual Barrier Coating) özelliği ile sektörde farklılaşıyor. İç ünitede fan, ısı değiştirici ve hava yolu üzerine uygulanan bu çift katmanlı yapı, yağ ve su bazlı kirleticilerin birikmesini zorlaştırıyor ve kirleticilerin filtre üzerinde birikmesine imkân tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, filtrelerini temizlediklerinde bireysel olarak daha kolay ve etkin cihaz temizliği gerçekleştirebiliyor. Kompleks sistemlere göre basit olan bireysel çözüm bakımlarını bir kademe daha ileriye götürerek kullanıcılarının temizlik hassasiyetlerine destek veren Mitsubishi Electric, detaylı profesyonel temizlik gerektiğinde de işlemin daha kısa sürede ve daha kolay tamamlanabilmesine imkân tanıyor. Çift Katmanlı Kaplama teknolojisine sahip Legendera klimalar, gerek yüksek filtreleme fonksiyonları gerekse sistem temizliği ile sürdürülebilir iç ortam hava kalitesine katkı sağlarken, ilk gün performansını çok daha uzun süre koruyarak kullanıcılarına ekonomik anlamda da avantaj sunuyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Hakkında

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri, klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekana uygun klima ve klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.