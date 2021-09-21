Vitamin pazarına salgın dopingi

Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın yaptığı araştırmaya göre salgın döneminde takviye edici gıdalara ve vitaminlere yönelik talep yaklaşık yüzde 80 arttı. Fiyatları yüzde 20’den fazla artan ürünlerin toplam ürünler içindeki payı da yüzde 80’e varan oranda arttı

Türkiye’de geleneksel kanalın nabzını Esnaf Barometresi raporuyla tutan REM People, bu kez takviye edici gıdalara yönelik talebi araştırdı. Pandemi sonrasında eczanelerdeki takviye edici gıdalar ve vitaminlere yönelik talep yaklaşık yüzde 80 arttı. Fiyatları yüzde 20’den fazla yükselen ürünlerin toplam içindeki payı da olumlu yönde artış gösterdi.

Vakalar artınca satış artıyor

Türkiye’de bu alanda ilk analizi yaptıklarını anlatan REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, “Salgının ilk döneminde artan vitamin veya takviye edici gıdalara yönelik talep 2021’in ilk yarısında aşılamanın artmasıyla beraber azalma trendine girse de vaka sayıları yükselince vitamin talebi de patladı” dedi.

REM People’ın reçetesiz bağışıklık artırıcı ürünlere yönelik araştırmasının öne çıkan sonuçları şöyle oldu:

Bağışıklığı neler artırıyor?

REM People’a göre takviye edici gıdalar arasında en çok satılan ürünler C vitamini, multivitaminler, kolajen ve propolis çeşitleri oldu.

Fiyatları 1 yıldır yükseliyor

Eczanelerdeki durumu ortaya koyan araştırmaya göre takviye edici gıdalar ve vitaminlerin fiyatı son 1 yılda yükseliş gösterdi. Katılımcıların yüzde 42,7’si fiyatların yüzde 20, yüzde 19,4’ü ise yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Talep yüzde 80’e kadar arttı

Pandemi döneminde takviye edici gıdalara yönelik tercihler de arttı. Katılımcıların yüzde 58,9’u talebin yükseldiğini, yüzde 19,8’i ise çok yükseldiğini söyledi. Böylece yüzde 80’e varan oranda talep artışı yaşandığı ortaya çıktı.

Raf payı artıyor

Salgın öncesine göre takviye edici gıdaların toplam ürünler içindeki payı da arttı. Olumlu yönde artış yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 58,1, olumlu yönde yüksek artış yaşandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 19,4 oldu.