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Vücuttaki Demiri Azaltan Besinler Nelerdir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bazı besinler içlerinde bulunan bileşenler dolayısıyla demir emilimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Besinlerden gelen demirin iki formu vardır. Bunlar non-hem ve hem demir olarak ayrılmaktadır. 

24 Ekim 2022 Pazartesi 18:12
Vücuttaki Demiri Azaltan Besinler Nelerdir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Vücuttaki Demiri Azaltan Besinler Nelerdir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi. 

Demir eksikliği, vücudun ihtiyaç duyduğu demirin karşılanamaması durumunda ortaya çıkar.  Demir eksikliğinin oluşumunu engellemek beslenme alışkanlığımızı düzenlemek ile mümkündür.  

Beslenme rutinimize demir bakımından zengin besinlerden; 

Kırmızı et, 
Yumurta,  
Yeşil yapraklı sebzeler,  
Kuru meyveler,  
Kurubaklagiller eklemek, 

Bu besinleri demirin emilimini kolaylaştıracak besinlerle birlikte tüketmek,  

Son olarak demir emilimini azaltan yiyecek ve içeceklerden uzak durmak demir eksikliğini önlemeye destek olacaktır. 

Bazı besinler içlerinde bulunan bileşenler dolayısıyla demir emilimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Besinlerden gelen demirin iki formu vardır. Bunlar non-hem ve hem demir olarak ayrılmaktadır. Hem demir vücudumuzda daha kolay bir şekilde emilmektedir. Hem demirden zengin besinlere et, balık, tavuk, sakatatlar ve deniz ürünlerini örnek olarak verilebilir. Yiyecek ve içeceklerden bazıları ise demir emilimini azaltarak demir eksikliğini tetikleyebilmektedir.  

Kalsiyumdan zengin gıdalardan süt, yoğurt, peynir demir emilimini etkilemektedir. Bu besinlerden gelen kalsiyumun aşırı olması durumunda demir emilimini engelleyebilmektedir.  

Fosfordan zengin gıdalardan et, balık, süt ürünleri, tam tahıllar, fındık ve baklagiller demir emilimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak et ve balık aynı zamanda hem demir kaynakları da olduğundan bu besinlerden gelen demirin emilimini arttırmak için tüketirken yanlarına C vitamini açısından zengin gıdaları eklemekte fayda vardır.  

Fitat içeren gıdalardan tam tahıllar ve baklagiller demir emilimini olumsuz etkilemektedir. Kurubaklagillerin iyi pişmesiyle tanen içeriği azalacaktır. Aynı zamanda kurubaklagillerin C vitamini kaynakları ile birlikte tüketimi demir emilimini arttıracaktır. 

Çay ve kahvede bulunan tanen bileşiği demir emilimini engellemektedir. Demir açısından zengin bir öğün tükettiğimizde iki saat öncesi veya sonrası olacak şekilde bu içecekleri tercih etmek demir emilimini engellemeyecektir. 

Okzalat demir emilinini azaltan bir bileşiktir. Okzalattan zengin olan ıspanak demir açısından zengin olsa da okzalat içerdiğinden emilimi engellenmektedir. Okzalatın bu etkisini azaltmak için C vitamininden zengin olan besinler ile birlikte tüketmek gerekmektedir. Bu sayede demir emilimi artacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
Demir Eksikliği
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