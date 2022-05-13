Wefood Karadut Özü & Keçiboynuzu Özü

Wefood karadut özü ve keçiboynuzu özü ürünlerimiz doğal organik beslenmeyi sevenler için maksimum keyif verecektir. Soğuk sıkım ürünlerimizi birkaç adımda alabilirsiniz.

Wefood karadut özü kendine has ürün özellikleriyle damak tadınıza uygun meyve ürünüdür. Keçiboynuzu ürünü seçeneğini de Wefood farkıyla hissedebilirsiniz. Organik ham maddelerimizin keyfini ilk andan itibaren çıkarabilirsiniz.

Soğuk Sıkım Wefood Karadut Özü

Wefood Karadut Özü soğuk sıkım üretim tekniğiyle fark yaratan çözümler sunuyor. İlk anda benzersiz bir tat sunan ürün özünden kopmadan organik ve sağlıklı bir şekilde sofralarınıza gelmektedir. Cam kavanoz öncesi özel üretim aşaması geçirerek posa ve suyla birlikte tadında bir ürün vardır.

Olgun karadutlardan üretilen soğuk sıkım Wefood Karadut Özü, renk ve kıvamı açısından pekmezi andırmaktadır. Aroması tazeliğini koruyan öz sayesinde kahvaltılar veya atıştırmalıklarınız çok daha keyifli hale gelecektir. Yüksek besin değeri olan ürün homojen özellikleriyle tam sofralarınıza layık bir üründür. Ürünümüz Türkiye menşeiyle satışa sunulmaktadır.

Wefood Organik Keçiboynuzu Özü

Türkiye pazarında özel bir yeri olan başka bir ürünümüz Wefood Organik Keçiboynuzu Özü’dür. Yüksek besin değeri olan bu ürünümüz keçiboynuzu meyvesinin soğuk sıkım işlemesinden meydana gelmektedir. Keçiboynuzu pekmezi olarak da tanımlayabileceğiniz bu ürün tatlı ve yoğun bir his bırakacaktır. Ancak işleme tekniğinde pekmezden farklıdır.

Soğuk sıkımda kaynatma işlemi olmadan öz formuna dönüştürülen bir keçiboynuzu meyvesi söz konusudur. Pekmez ürünlerinde kaynatma işlemi yapılarak cam kavanoza koyma işlemi vardır. Kaynatma olduğunda hafif acımsı bir his görülebilmektedir. Bu tadın giderilmesi için ekstra tatlar eklenebilmektedir.

Şeker İlavesiz Wefood Keçiboynuzu Özü

Wefood Organik Keçiboynuzu Özü keçiboynuzu pekmezi özelliklerine göre daha fazla faydayı bir arada sunmaktadır. Şeker ilavesi olmayan organik ürünümüzü sofralarınızdan eksik etmemek için birçok neden görebilirsiniz.

Bir meyve özünün şeker ilavesinin olmaması diyabet hastalarının sorunlarını tazelemeyen özellik demektir. Şekerine dikkat eden herkes ürünümüzü güvenle tüketebilir. Kahvaltılarda dengeli bir kan şekeri durumunu destekleyen besinlerimiz genel sağlık kurallarına uygundur.

Organik Wefood Keçiboynuzu Özü ve mutfak ürünlerimizle, gelecekte de her zaman sağlıklı ürün prosedürlerimizi devam ettireceğiz.