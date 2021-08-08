Yağ Yakımını Hızlandıracak 11 Püf Nokta

Kural basit, günlük beslenme düzeninizi ve yaşam şeklinizi belirli bir standarda oturtmalı ve bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını hızlandıracak püf noktalarını anlattı.

“Az ye zayıflarsın” düşüncesi yanlış!

Sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek için sadece diyet yapmak ya da sadece spor yapmak yeterli olmaz. Halk arasında az ye zayıflarsın gibi bir söylem var. Sanılanın aksine az yemek yeme herkesi zayıflatmaz tam tersi metabolizmanın doğru çalışması için gerekli enerjinin yanlış beslenme ile kesilmesi hızın bile yavaşlatabilir. Bunun için tüm bu davranışlarda bir denge sağlamak, bir standart oluşturmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek gerekir. Aksi takdirde kaybedilen kilolar tekrar geri alınabilir ya da farklı sağlık sorunları oluşabilir.

Kalıcı zayıflama şok diyetlerle değil yaşam tarzı ile olur

Her metabolizmanın işleyişinin farklı olduğunu ve bir kilo kaybı sınırı olduğunu unutmayın. Bunun için standart şok diyetler anlık kilo verme sağlasa da gerçekçi sonuçlar sunmaz. Yağ kaybı için şok diyetlerin yer aldığı bir düzeni değil yaşamınız boyunca uygulayabileceğiniz basit davranışlara yönelin. Düzenli hale gelen beslenme planı ve spor ile kilo vermeniz ya da kilonuzu korumanız asla imkansız olamaz.

Bu Püf Noktalarına Dikkat!