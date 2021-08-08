Yağ Yakımını Hızlandıracak 11 Püf Nokta
Kural basit, günlük beslenme düzeninizi ve yaşam şeklinizi belirli bir standarda oturtmalı ve bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını hızlandıracak püf noktalarını anlattı.
“Az ye zayıflarsın” düşüncesi yanlış!
Kalıcı zayıflama şok diyetlerle değil yaşam tarzı ile olur
Her metabolizmanın işleyişinin farklı olduğunu ve bir kilo kaybı sınırı olduğunu unutmayın. Bunun için standart şok diyetler anlık kilo verme sağlasa da gerçekçi sonuçlar sunmaz. Yağ kaybı için şok diyetlerin yer aldığı bir düzeni değil yaşamınız boyunca uygulayabileceğiniz basit davranışlara yönelin. Düzenli hale gelen beslenme planı ve spor ile kilo vermeniz ya da kilonuzu korumanız asla imkansız olamaz.
Bu Püf Noktalarına Dikkat!
- Öğünlerin dışında acıkmadan yemek yeme ve sonraki öğününde aşırı yiyecek kadar da aç kalma.
- Yeterli uyku al. Günde 7-8 saat senin için ideal olan. Genelde geç olmadan ve aynı saatlerde uyumaya çalış.
- Kalori açığı oluştur; yani günlük aldığın kaloriden fazlasını hareket ederek harca ve kalori açığı yarat. Kalori açığı yaratman için en önemli destekçin spor.
- Yeterli su iç. Günde 2 litre mutlaka su tüket. Çay, kahve vb. buna dahil olmasın.
- Meyve suyu yerine meyve tüket.
- Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar bulundur.
- Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.
- Hızlı yemek yeme ve her lokmanı çok çiğne.
- Kahvaltında mutlaka yumurta ve maydanoz olsun.
- Beslenme planında protein ve lifli gıdalara hep yer ver.
- Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.