Yağlı ciltlere özel diyet ve bakım tüyoları

Yağlı bir cilde sahipseniz; parlama, genişlemiş gözenekler, sivilceler ve siyah noktalar gibi muhtemel cilt sorunları nedeniyle özel bir bakım rutinine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bakımın yanında cilt sağlığınızı destekleyecek şekilde cilt tipinize uygun beslenme alışkanlığı edinmelisiniz. Yağlı ciltlere özel diyet ve bakım tüyolarını İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO’dan dinleyelim.

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanın yolu, önce doğru beslenmeden, ardından da düzenli ve kişiselleştirilmiş bakım yapmaktan geçiyor. Yağlı, kuru, hassas ya da karma, her cilt tipinin farklı ihtiyaçları var. Bilhassa yağlı cildi olanların ekstra özen göstermeleri şart. Çünkü doğru bakım yapılmadığında aşırı salgılanan sebum yani yağ yüzünden gözenekler genişleyebiliyor. Siyah nokta ve sivilce oluşumuna neden olarak tıkanabiliyor. Yağlı cilde sahip olanların bir numaralı şikayeti olan parlama görüntüsü ise kaçınılmaz oluyor. İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, yağlı ciltlere özel beslenme ve cilt bakım tüyoları paylaşıyor.

Şeker ve kızartmadan uzak durun



Eğer cildiniz yağlıysa rafine şeker içeren çikolata ve tatlılardan ve fazla yağlı olduğunu bildiğiniz tüm gıdalardan uzak durmalısınız. Yüksek glisemik indekse sahip gıdalar yağ bezlerinin daha fazla çalışmasına neden olarak cildinizdeki yağlanmayı artırır. Sohbet ederken çekirdek ya da kurabiye yemek, film izlerken patlamış mısır yemek gibi rutinlerinizi kendinize verdiğiniz haftalık hediyelere çevirin. Sofranızda A vitamini açısından son derece zengin ıspanağa, yumurta sarısı, mango, havuç, kuru kayısıya yer verebilirsiniz. A vitamini açısından zengin bir beslenme biçimi cildinizi yağlardan arındırarak daha duru görünmesine yardımcı olabilir. Haftada birkaç gün somon, uskumru, ton balığı gibi balıklar da tüketebilirsiniz. Sivilce sorunu yaşıyorsanız iltihabı yatıştıran meyve, sebze, fındık, ceviz, keten tohumu tercih edebilirsiniz. Yemeklerinizden sonra içeceğiniz yeşil çay, cildinizin daha sağlıklı görünmesine, metabolizmanızı da hızlandırarak kilonuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

Yağlı cilde su bazlı nemlendirme



Daha bakımlı ve cazibeli görünmek için para ayırdığınız ürünler, eğer cilt tipinize uygun değilse cildinizin iyileşmesi bir yana daha da bozulmasına neden olabiliyor. Ciltte minik kraterler, kalıcı izler ve tahriş sağlayabiliyorlar. Bu nedenle öncelikle cilt tipinize uygun ürün seçmeli, ardından da bu ürünleri düzenli olarak kullanmayı ritüel haline getirmelisiniz. Her şeyden önce cildinizi temiz tutmalısınız. Cildinizin geceleri de sebum salgılamaya devam ettiğini unutmayıp cildinizi sabah ve akşam derinlemesine temizlemelisiniz. Ardından gözeneklerin küçülmesini sağlamak için tonik uygulayarak nemlendirmelisiniz.

Yağlı cilde sahipseniz, “Cildim zaten yağlı” diyerek nemlendiriciyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Çünkü bunu dışarıdan fark etmeseniz de her cilt kurur ve siz nemlendirmediğiniz sürece kuruyan cildiniz yağ üretimi daha da artacaktır. Bu nedenle su bazlı bir nemlendiriciyle cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz. Ayrıca haftada en az iki kez peeling, bir kez maske ile cildinize derinlemesine bakım yapmanız sivilce, siyah nokta gibi ortaya çıkması olası problemlerin önüne geçmenize yardımcı olabilir. Makyaj yapıyorsanız gözenekleri tıkamayan, mümkünse organik ürünleri tercih etmeli, cildi adeta bir maske gibi örten makyaj malzemelerinden uzak durmalısınız.

Kirden ve yağdan arının

Sabah ve akşam bu bakım rutinini uygulamak kimilerimize uğraştırıcı ya da sıkıcı gelebiliyor. İşte tam da bu noktada FOREO’nun en yeni ürünü olan yüz temizleme ve sıkılaştırıcı masaj cihazı LUNA 3 imdadınıza yetişiyor. Derinlemesine bir cilt temizliği LUNA 3 ile sadece iki dakika sürüyor. Tıbbî silikon yüzeyi üzerindeki temas noktalarında yaydığı titreşimlerle cildinizi kir, yağ, makyaj kalıntıları ve ölü hücrelerden yüzde 99,5 oranında arındırıyor ve size pırıl pırıl, tazelenmiş bir cilt sunuyor. Normal, Karma ve Hassas cilt tiplerine uygun modeli bulunan cihaz antibakteriyel silikon yüzeyi sayesinde ultra hijyenik ve hipoalerjenik özelliğe sahip. Yağlı cilde sahip olanların kullanması için özellikle tavsiye edilen LUNA 3’ün Karma Ciltler için olan modeli; akıllı telefonlara indirilen FOREO For You uygulamasıyla senkronize edildiğinde kişiye özel bir güzellik koçu gibi çalışarak, cildinizin ihtiyaçlarını ve gelişimini takip ederek size özel kişiselleştirilmiş bir bakım rutini sağlıyor.

Cildinizi temizledikten sonra günün yorgunluğunu sizden uzaklaştırmak, kaslarınızı dinlendirmek ve kendinize rahatlama fırsatı vermek için LUNA 3’ün masaj terapilerine başvurabilirsiniz. Göz, kontür, boyun ve ağız olmak üzere dört hedef bölgeye yönelik sıkılaştırıcı ve gençleştirici masajı terapisi sunan cihazın arka yüzeyi sayesinde sürekli kullandığınız krem ya da sebumların cildinize daha güçlü bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyor ve ince çizgi ve kırışıkların görünümünü de yumuşatıyor.

FOREO LUNA 3 için tavsiye edilen satış fiyatı 1.599 TL’dir.