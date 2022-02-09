Yağlı Saç Bakımı İçin 5 Altın Kural

Özellikle de yağlı saç derisinin ideal yağ oranına ulaşması ve saç derisinin doğal dengesini bulması için kritik bakım ritüellerinin düzenli uygulanması gerekir. Yağ her ne kadar saçlı derinin pH seviyesini düzenlemek, cildi bakteri ve mikroplardan korumak adına bir bariyer görevi görse de fazlası çoğu zaman hacimsiz, bakımsız ve zayıf bir görünüme yol açıyor. Üstelik birçok kişi, saçını her gün yıkamasına karşın gün sonunda yağlanan saçlarla yaşamak zorunda kalıyor.

Beslenme düzeni, yanlış uygulamalar, stres ve daha fazlası yağlı saçın arkasındaki temel faktörleri oluşturuyor. Çeşitli sebeplere bağlı olarak saç derisinin aşırı sebum üretmesi sonucu ortaya çıkan bu durumun bazı küçük ipuçlarıyla çözülebileceğini ifade eden Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, yağlı saç tipine uygun bakım rutinleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sıcak Su, Saç Derisinin Düşmanı

Genellikle sıcak su ile duş yapma alışkanlığımız olsa da ideali ılık sudur. Bu özellikle saç bakımı için altın kuralların başında geliyor. Çünkü çok sıcak su, saç derisinde bulunan ve saçı besleyen doğal yağ salgısına yani sebuma zarar veriyor. Bu salgı azaldıkça önce saçlar yüksek oranda kuruluğa maruz kalıyor. Ardından deri, kendindeki kuruluğu azaltmak için saç diplerinde daha çok sebum üretiyor ve sonuç olarak yağ dengesi bozularak saçlar daha çok yağlanmaya başlıyor. Bu durumu önlemek için yapılması gereken suyun kesinlikle saç derisini yakmayan, ılık bir sıcaklıktaki su ile yıkanmak!

Çoğu kişi, yanlış ürün seçimi sebebiyle yağlı saç problemi yaşıyor. Bu noktada her gün duşa girip yağlı saçlarla günü geçirmek bu kişiler için kaçınılmaz oluyor. Ancak kişi, saç derisine ve tipine uygun şampuan, sprey, krem veya serum gibi bakım ürünlerini seçerse hem saç ve saç derisi doğru şekilde temizleniyor hem de ihtiyaç duyulan mineral ve vitamin desteği sağlanmış oluyor.

Yanlış Alışkanlıkları Bırakmanın Zamanı Geldi

Aşırı taramak başta olmak üzere sürekli saça dokunmak veya saç ile oynamak, saç diplerini kaşımak gün içinde yaptığımız birçok hareket saçın yağlanmasına yol açıyor. Bu durumun önüne geçmek içinse saçı günde sadece bir kez taramak, olabildiğince saça dokunmamak en önemlisi de saç derisini sert bir şekilde kaşımamak gerekiyor.

Isı Derecesine Dikkat Edin

Her kadının ve sayısız erkeğin kullandığı düzleştiriciler, fön makineleri, maşalar ve saçımızı kurutmak için başvurduğumuz kurutucular… Hepsi de saçın yüksek miktarda ısıya maruz kalmasına ve yağlanmasına yol açıyor. Bunu önlemek içinse devreye ısıl işlem öncesi koruma görevi gören bakım ürünleri geliyor. Ancak koruyucu bakım ürünleri de tek başına yetersiz kalıyor. Kullanılan cihazların mutlaka yüksek ısıda değil, orta dereceli ısıda kullanılması ve kişinin bu kullanım sıklığını olabildiğince azaltması gerekiyor. Bu sayede saçın ve saç derisinin yağ dengesi korunmuş oluyor.

Saç Kremini Saç Uçlarına Uygulayın

Saçlarımız için kullandığımız bakım ürünlerinin kullanma talimatına dikkat etmek gerekir. Özellikle saç kremi, saç serumu gibi ürünler saç uçlarına uygulanmalıdır. Yanlış uygulanan ürünler kimi zaman saçların çabuk yağlanmasına sebep olurken, kimi zaman da dökülmeler meydana gelebilir. Bu yüzden saç kremi kullanırken, kullanma şekline özen göstermek gerekir.