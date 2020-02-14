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Yalnızlık depresyon nedeniniz olmasın!

Günümüzde birçok insan kendine uygun birini bulamamaktan, yalnız olmaktan şikayet edip kendini savunmasız, mutsuz hissediyor ve bu durum kişiyi depresyona sürükleyebiliyor. 

14 Şubat 2020 Cuma 09:15
Yalnızlık depresyon nedeniniz olmasın!

Yalnızlık depresyon nedeniniz olmasın!


Yılnızlık hissinin aslında kendi iç sesimiz olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, “Yalnızlık depresyonuna girmemek için kendinizle barış imzalamalısınız” diyor.

İlk çağlardan itibaren hep koloniler halinde yaşayan insanlar, problemlerini çözmekte tek başlarına yeterli olamamışlar. Belki de bu nedenle avcılık ve toplayıcılık döneminden beri insanoğlunun korktuğu ve çekindiği en kötü his yalnızlık… “Yalnızlaştırma” ise insanın kendini en savunmasız hissettiği anların başında geliyor. Bu hissi kendi içinde yaşamanın bile kişiyi depresyona soktuğunu hatırlatan DoktorTakvimi uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, “Düşünsenize tek başınasınız, yalnızsınız hiçbiri ne demek istediğinizi anlamıyor ya da anlayamıyor. Bu da galiba en çok insana özel günlerinde hissettiriliyor ya da insan öyle hissediyor. Akabinde gelen çaresizlik hissi ise hafif orta ya da ileri derecede depresyona neden olabiliyor” diyor.

İç sesinizle konuşmayı unutmayın

Yalnızlığın soyut bir kavram olduğunu ve bu kavramı bize hissettirenin ise kendi iç sesimiz olduğunun altını çizen Psk. Yılmaz, yalnızlık depresyonuna girmemek için iç sesimiz ile konuşmamız gerektiğini söylüyor. Günümüze birçok kişinin kalabalıklar içinde bile kendini yalnız hissettiğini anlatan Psk. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Aslında böyle hissetmenize neden olan kendi iç sesimiz, bizi tekrar ayağa kaldıracak olan da yine iç sesimizdir. Çünkü kişi bu dönemde sadece etrafa değil en çok da kendisine küser. O halde tekrardan ayağa kalkmamızı sağlayacak şey de kendimiz ile sonsuz bir barış imzalamak olacaktır.”

Kendinizi suçlamayı bırakın

Birçoğumuzun “Neden bütün kadınlar benden uzaklaşıyor ya da neden bütün erkekler benden uzaklaşıyor?” sorularının cevabını ararken kimi zaman kendimizi sonsuz ve uçsuz bucaksız bir mağaranın dibine atıp prangalara vurabildiğini anlatan Psk. Yılmaz, “Aslında hiç kimsenin sizden uzaklaştığı ya da kaçtığı yok. Belki de kafanıza göre ya da kafanızdaki kişi değiller. O kişiyle biraz vakit geçirdiğinizde devamı olmayacağını anlayıp reddetmiş olabilirsiniz. Kendinizi “Hep benim yüzümden” diye suçlamanız da kendine yaptığın en büyük haksızlık. Günümüzde insanlar başkalarına çok bağışlayıcı ve merhametli olurken kendilerine çok fazla haksızlık yapıyor” diyor.

Yalnızlık gerçekten en güzel şey mi?

Psikolog Barış Yılmaz, insanın daima diğeriyle iletişim kurmak isteyen bir varlık olduğunu hatırlatarak “Yalnızlık en güzel şeydir” diyerek kendini avutmanın bir düşünce yanlışı olduğu görüşünü paylaşıyor. Psk. Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Yalnız kaldığınız zaman ya da böyle hissettiğiniz zamanlarda yapmanız gereken şeylerden biri soru sormaktır. Ama size gerekli ve istediğiniz cevabı doğru ve yerinde bir soru verebilir. Örneğin yalnız kalmak ve hiçbir şey yapmamak bana ne hissettiriyor? Eğer dışarıda arkadaşlarım ile olsaydım mutlu olabilir miydim? Birinin şimdi bu saatte yanımda olması kendi kendime veremediğimden daha fazlası olarak ne verebilirdi? Bu basit 3 soru ile gerçekten yalnız kalıp kalmak istemediğinizi ve sonucundaki memnuniyet durumunuzu anlayabilirsiniz. Ama en önemlisi etrafınızdaki insanların kıymetini ve bilhassa kendi kıymetinizi bilirseniz hayatınız daha da güzelleşecektir.”

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Depresyon
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