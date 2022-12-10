Yanlış Ayakkabı Seçimi Bu Hastalığa Zemin Hazırlıyor !
Halluks Valgus, ayak başparmağımızdaki şekil bozukluğuna denir.Bu duruma bağlı olarak ayak başparmağı, ikinci parmağa doğru döner.
Hastalığın ilk aşamalarında uygulanan ayakkabı modifikasyonu ve parmak arası makaraları, gece atelleri, bunyon yastıkçıkları gibi... ortezler kullanabilir. Bunlar deformitenin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir.
Op.Dr.Alperen Korucu,''Tüm konservatif yöntemler uygulanmasına rağmen ağrı geçmiyorsa tedavi seçeneği cerrahidir. Ameliyata karar verilmesi için en önemli endikasyon "ağrı" olmalıdır.Birçok ameliyat tekniği ile tedavi edilen bu rahatsızlıkta hangi ameliyatın yapılacağına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı karar verir.Her Halluks Valgus hastasına standart aynı operasyon yapılamaz. Hastadaki deformitenin büyüklüğüne,hastanın yaşına,eklem uyumuna ve radyolojik ölçümlere göre gerekli ameliyata karar verilir.İyileşme süresi de uygulanan ameliyata göre değişiklik gösterir.''dedi.