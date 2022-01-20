Yarıyıl tatilini keyifli geçirmek için 22 öneri

Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Tatilin aile üyeleri ile verimli vakit geçirmek, küçük molalar vererek yeni döneme daha motive şekilde devam etmek için hem ebeveynler hem de çocuklar açısından güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Yetişkinler olarak sosyalleşmeye, dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyacımız olduğu bugünlerde çocukların da kaygılı, yorgun, bunalmış hissedebileceğini unutmamak gerek. Havalar soğuk olsa da parklarda, doğada vakit geçirmek hem ebeveynler hem de çocuklar için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, sömestir tatilini keyifli ve verimli geçirmek için önerilerde bulundu: