Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet olarak üretildi

Multivitamin Multimineral Women’s içeriğinde kolajen deposu ve güçlü antioksidanlar ile yaşlılığı geciktirirken kadınların günlük vitamin ihtiyacını da karşılıyor.

21 Şubat 2024 Çarşamba 09:36
Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet olarak üretildi






Yaşlılık karşıtı süper multivitamin tablet oldu

Kadınların kabusu yaşlanmayı geciktiren tablet yerli teknoloji ile üretildi. Bitkisel içeriklerle desteklenen Multivitamin Multimineral Women’s içeriğinde kolajen deposu ve güçlü antioksidanlar ile yaşlılığı geciktirirken kadınların günlük vitamin ihtiyacını da karşılıyor.

Kadınlarda yaşlanmaya karşı önemli multimineral ve multivitamin takviyesi sunan zengin içeriğin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yönelik son derece faydalı olduğunu söyleyen Aksuvital uzmanlarından Dyt.Nur Kişioğlu şu bilgileri verdi;

"Sadece kadınlar için geliştirilen Multivitamin & Multimineral Women’s günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, ihtiyacımız olan kolajen desteğini de sağlıyor.

Resvertrol ve inositol gibi yaşlanma karşıtı içerikler de kadınlar için oldukça önemlidir. Q10, Lutein, resveratrol ve inositol gibi antioksidan değeri oldukça yüksek bileşenlerdir. 

Resveratrol, bir antioksidan gibi davranan bir bitki bileşenidir. En iyi besin kaynakları arasında üzüm, çilek ve yer fıstığı bulunur. Üzüm, bu bileşiği kendilerini ultraviyole radyasyon, stres, mantar enfeksiyonları ve yaralanmalara karşı korumak için üretir.

İnositol, vücudumuzda pek çok fonksiyonda görev alan 6 karbonlu bir şekerdir. En çok fındık, fasulye, kavun, narenciye ve kepekli tahıllarda bulunur" dedi.

Son Güncelleme: 21.02.2024 13:31
Anahtar Kelimeler:
MultivitaminMultivitamin Multimineral Womens
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebelerde diş problemlerine dikkat
Gebelerde diş problemlerine dikkat
Keçi Peyniri Faydaları Nelerdir?
Keçi Peyniri Faydaları Nelerdir?
Ödem söktürücü çaylara dikkat!
Ödem söktürücü çaylara dikkat!
Neden kalp krizi geçiririz, kalp krizi riskleri nelerdir?
Neden kalp krizi geçiririz, kalp krizi riskleri nelerdir?
Modern hayat gözleri kurutuyor
Modern hayat gözleri kurutuyor
Türk Beyin Cerrahından Rekor
Türk Beyin Cerrahından Rekor
Grip sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren besinler
Grip sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren besinler
Liv Hospital'e Avrupa'nın 'En iyisi' ödülü geldi
Liv Hospital'e Avrupa'nın 'En iyisi' ödülü geldi
Brüksel Lahanasının Hamilelik Dönemin de Faydaları
Brüksel Lahanasının Hamilelik Dönemin de Faydaları
İş hayatında sağlıklı beslenmenin 7 kuralı
İş hayatında sağlıklı beslenmenin 7 kuralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim