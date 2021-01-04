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Yatak odanızdaki tehlike | Kaliteli uyku için bakır kullanın

Uzmanmar gün boyu uyaran frekanslara maruz kalan beden sağlığımızın tek onarımının da kaliteli bir uyku ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:42
Yatak odanızdaki tehlike | Kaliteli uyku için bakır kullanın

Yatak odanızdaki tehlike | Kaliteli uyku için bakır kullanın
 

Hayatımızın internet kablo kablosuz bağlayıcılar Wi-Fi telefon televizyon gibi sürekli uyaran altında olması bedenimizi manyetik alanını ciddi oranda zayıflatıyor. Bu kadar zihinsel uyaranın yanında, bir çok radyo frekansla da mücadele etmekteyiz. Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran elektronik cihazların bile işleyişini bozan bu radyo frekanslar ve elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi  konusunda uyarıyor. Gün boyu uyaran frekanslara maruz kalan beden sağlığımızın tek onarımının da kaliteli bir uyku ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Baran “Bedenimiz ancak iyi bir uykuyla kendini revize edip yeniliyor. Uyku kalitesi hem hücre yenilemesi sağlıyor hemde  taze ve pırıl pırıl bir enerjiyle güne başlamamızı sağlıyor. Bütün bir günün nasıl geçeceğini ise  bir gece önceki uyku ve şartları belirliyor.

Ortama yayılmış radyo frekanslarla mücadele etmek  ise neredeyse imkansız. Telefonu yatak odası dışına koymak , televizyonu , modemi kapatmak çözüm olmuyor. Komşunuzun evinde açık olan modem dahi bu frekanslara maruz kalmanızı sağlıyor.  Radyo frekanslardan ulaşan bu uyaranlarla beden uykuya girmekte zorlanıyor ve kalitesiz uyku sonrası zayıflamış manyetik alan hastalıklara davetiye çıkarıyor. “

Kaliteli Uyku için Bakır Kullanın 

Emine Baran bakır elementinin topraklama etkisine dikkat çekerek, yatak odalarında bakır kullanımının uyku kalitesine etkisini vurguluyor. “Bu manyetik alan kirliliğinin çözümü ise kadim bilgilerden süzülüp gelen ve bilim dünyasının da hemfikir olduğu Bakır elementi. Yatak odanızda bakır bir metaryal bulundurmak, yatak başlığınızda ya da ayak ucunuzda gelecek şekilde yerleştirmek uyku kalitenizi artıracaktır. Bakır elementi zararlı frekans  ve  dalgaları emerek  koruyucu etki yaparak uyku kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. “

Topraklama alanlarınıza  bakır bozuk para tutarak enerji dengenizi sağlayabilirsiniz 

Üzerinizde taşıyacağınız bakır  bir aksesuar,  gün boyunca maruz kaldığınız radyo frekansları ve zararlı  manyetik etkileri toparlayıp hızla bedeninizden uzaklaştıracaktır. Çok kuvvetli topraklama etkisi yaparak dingin bir zihinle sizi rahatlatacaktır. Uykuya dalmakta zorlanıyor,  Fibromiyalji gibi ağrılarla boğuşuyorsanız, huzursuz geceler de; içinde bakır bulunan bozuk  para gibi gibi bir materyali, topraklama alanınız olan ayaklarınızın altında bir süre tutarak enerji akışınızı dengeleyebilirsiniz.

Aynı zamanda bakır sürahi de beklettiğiniz suyu gece uyumadan içerek, bedenin onarımına etkisini deneyimleyebilirsiniz. Bakır sürahide beklerek  mineral ihtiva eden su, bedende  blokajda olan enerji merkezlerini açacaktır. Bakır minerali zihin ve beden olarak dingin, rahat  ve  hücrelerin enerjiye doyup kendini yenilediği bir uykuya hazırlayacaktır.

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