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Yaz Aylarında 7 Güne 7 Kolajen Etkili Besin

Cilde kaybettiği kolajen gücünü ise doğal besinlerle geri kazandırmak mümkün. Kolajen deposu besinler, yaz aylarında cildin bağ dokusunu yenilemek ve güçlendirmek için görev başında olacak

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:59
Yaz Aylarında 7 Güne 7 Kolajen Etkili Besin

Yaz Aylarında 7 Güne 7 Kolajen Etkili Besin

Özellikle yaz aylarında güneşin etkisi ile vücuttaki kolajen kaybı hızlanabilir. Cilde kaybettiği kolajen gücünü ise doğal besinlerle geri kazandırmak mümkün. Kolajen deposu besinler, yaz aylarında cildin bağ dokusunu yenilemek ve güçlendirmek için görev başında olacak. Her gün bir kolajen kaynağı besin tüketmenin cilt için oldukça faydalı olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kolajen deposu doğal besinler konusunda önerilerde bulundu.

KIZILCIK İLE CİLDİ CANLANDIR

Yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalma cildimizdeki kolajen dayanıklılığını azaltarak elastinin de deforme olmasına neden olmaktadır. Bu noktada doğal besin güçleri ile de cildi desteklemek gerekir. bu konuda listenin başına kızılcığı alabiliriz. Yüksek antioksidan içeriği ile ciltte herhangi bir zarar oluşturabilecek ajanları vücuttan uzaklaştırma özelliği bulunur. Cilt bariyerini bu anlamda destekleyen bir içeriğe sahiptir. Kızılcık, kolajen üretimini destekleyerek kendi görüntüsü gibi cildin de canlanmasını, parlamasını sağlar. Kalorisi oldukça az olan kızılcık, kolajen üretimini artırmak için bir avuç kadar tüketebilirsiniz.

PANCAR BAĞ DOKULARINI DESTEKLİYOR

Kolajen, vücudumuzda bulunan ve üretilen yapısal bir proteindir. Özellikle cilt sağlığımız için önemli olan bu proteinin artması için destek veren besinlerden biri de pancardır. Pancar, ciltteki bağ dokularını destekleyen kolajenin üretiminde etkili bir besindir. Cildin sarkmaması için bağ dokularını destekleyen kolajen miktarını vücutta sabit tutmak için pancara beslenme planınızda yer verebilirsiniz. Pancar, aynı zamanda cildin yağlı hücrelerden ve toksinlerden arındırma konusunda da önemli bir güce sahiptir. İsterseniz pancarın etkisini artırmak için greyfut ile karıştırıp bir meyve suyu yapabilir ve haftada bir gün tüketebilirsiniz.

TAZE KUŞBURNU KOLAJENİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR

Ciltte var olan kolajenin dayanıklılığını artırma konusunda kuşburnu da oldukça etkili bir besindir.

Daha sıkı ve dayanıklı bir cilt için kuşburnuna beslenme planında sık sık yer verilebilir. Özellikle taze kuşburnu ve çekirdekleri cildin elastikiyetini korumasını sağlar. Ciltteki kolajeni doğal yollarla artırmak için taze kuşburnu etkili bir besindir.

EBEGÜMECİ CİLDİN NEMİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Vücutta kolajen üretimi yaşın ilerlemesi gibi güneşin zararlı etkileriyle de azalabilir ve yavaşlayabilir. Bu hızı korumak ve artırmak için doğal besin güçleri önemli bir destek sağlar. Örneğin; başta ebegümeci olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler kolajen açısından önemli besin kaynaklarıdır. Ebegümeci vücudun kolajen üretimini artırma kadar cildin nem dengesini sağlama konusunda da çok önemlidir. Ebegümeci güzel bir kolajen kaynağı olarak yaz aylarında haftalık beslenme planına eklenebilir.

LOR PEYNİRİ KOLAJEN ÜRETİMİNİ UYARAN BİLEŞENLER İÇERİR

Kolajen, genç ve sağlıklı cildin önemli bir parçasıdır ve cildin canlılığını koruması için belirli bir oranda vücudumuzda varlığını koruması gerekir. Bunun için kolajen üretimini uyaran bileşenleri barındıran besinleri de sık sık tüketmek gerekir. Lor peyniri yüksek oranda prolin ve lisin amino asitlerini içerir ve bu maddeler kolajen oluşumunu hızlandıran özelliktedir. Lor peyniri, vücutta kolajenin doğal yoldan sentezlenmesini destekleyen önemli bir besindir.

LİMON İLE CİLDE C VİTAMİNİ DE SAĞLA

Ciltte kolajen azalınca cilt dokusu bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu nedenle vücutta kolajen oluşumunu destekleyecek aynı zamanda C vitamini kaynağı besinlerle de takviye yapmak gerekir.

Çünkü C vitamini, kolajenin üretilmesi ve daha iyi emilebilmesini sağlar. Bu konuda beslenme planında sık sık limona yer verilmelidir. Limon yüksek antioksidan özelliği ile kolajen üretiminde önemli rol oynar.

SİYAH ÜZÜM KOLAJEN MOLEKÜLLERİNİ KORUR

Vücutta kolajen seviyesi yeterli olduğu zaman cildimiz daha sıkı, gergin, genç bir görünüm alırken; yetersiz olduğunda cildimizin bağ dokularında elastikiyet kaybolur ve cilt solgun ve daha yaşlı bir görüntü alır. Siyah üzüm içerdiği kaynaklar sayesinde ciltte kolajen moleküllerini koruma ve üretimini artırma konusunda destek verir. Özellikle siyah üzüm çekirdeği kolajen üretiminin artmasında ve dolayısıyla cildin daha esnek olmasında oldukça etkilidir. Çünkü üzüm çekirdeği bir antioksidan deposudur.

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