Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yaz aylarında doğru beslenmenin püf noktaları

Sabri Ülker Vakfı, sağlıklı bir yaz geçirmek için başta su olmak üzere sıvı alımına özen gösterilmesini, bol taze sebze ve meyve tüketilmesini, sağlıklı ara öğünlerle dengeli bir beslenme düzeninin sağlanmasını öneriyor.

30 Haziran 2020 Salı 10:24
Yaz aylarında doğru beslenmenin püf noktaları

Yaz aylarında doğru beslenmenin püf noktaları


 

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte beslenme ve uyku düzeninde de değişiklikler olabiliyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre sıcak havalar özellikle beslenmeyi ve iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeye neden olabiliyor. Böyle bir durumda açlık hissetmeseniz bile, vücudunuzun terlemek ve vücut sıcaklığını düzenlemek için ihtiyacı olan enerjiyi mutlaka sağlamanız gerekiyor. Daha az yediğinizi düşünüyorsanız, bir miktar kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Önemli olan vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri yeterli düzeyde aldığınızdan emin olmanız.

Su içmek için susamayı beklemeyin

Çok sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önem taşıyor. Sıvı ve özellikle su tüketimi vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması ve daha pek çok biyokimyasal sürecin gerçekleşmesinde son derece önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içmek gerekiyor. Suyun tadını sevmiyorsanız elma, portakal ve limon dilimleri, salatalık, taze nane, çilek ve tarçın çubukları ekleyerek tatlandırıp su tüketimini destekleyebilirsiniz. Suyunuzu cam bir şişede yanınızda taşıyarak, gün sonunda ne kadar su içtiğinizi kontrol edebilirsiniz. Süt, ayran, kefir, cacık, soğuk çay ve taze sıkılmış meyve suyu içerek de hem sıvı ihtiyacınızı hem de vücudunuzun ihtiyacı olan diğer mineral ve elektrolitleri karşılayabilirsiniz.

Su içeriği yüksek besinleri tüketin

Suyun yanı sıra özellikle su içeriği yüksek besinleri tüketmeyi tercih ederseniz, hem sıvı ihtiyacınız karşılanmış olur, hem de vücudunuz için gerekli olan besin ögelerini yeterli düzeyde almış olursunuz. Sebzelerin yapısında doğal olarak genellikle %90-96 su bulunurken, meyveler yaklaşık %80-90 arasında su içeriğine sahiptir. Tercihlerinizi taze sebze ve meyveler, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ile süt ve ürünleri gibi zengin besinlerden yana kullanabilirsiniz. Yaz döneminde özellikle kavun ve karpuz uygun seçimler olacaktır.

Sağlıklı ara öğünler yapın

Sıcak havalarda çoğu zaman öğün sayısı düştüğü için normalden fazla miktarda besin tüketimi de olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için sağlıklı ve doyurucu ara öğünlere yer vermek gerekiyor. Çiğ fındık, ceviz ve badem, sütlü soğuk kahve, yoğurt ve meyve, karpuz ve peynir, yulaf ve süt gibi pratik ve doyurucu ara öğünlerle gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz.

Dondurmaya alternatif bir tarif

Yine yaz aylarında serinlemek için birçoğumuzun tercihi dondurma oluyor. Ancak evde yaz meyveleri ile hazırlayacağınız bazı tarifler de, yaz sıcağına serinletici bir alternatif olabilir. İşte içinizi serinletecek ve bağışıklığınızı destekleyecek bir yaz içeceği tarifi:

5 adet yaban mersini, 2 dilim şeftali, 4-5 dal taze ıspanak, ½ bardak yarım yağlı süt, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı bal… Tüm malzemeyi blenderdan geçirerek, buz ile servis edin. Afiyet olsun.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böbrek kanseri erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
Böbrek kanseri erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
Gebelikte tek taraflı beslenmekten kaçının
Gebelikte tek taraflı beslenmekten kaçının
Vucuttan ödem attıran 10 etkili öneri | Her gün bir bardak içerseniz
Vucuttan ödem attıran 10 etkili öneri | Her gün bir bardak içerseniz
​Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin
​Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin
Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat
Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat
Her 3 çocuktan biri alerjik | Çocuklarda yaz alerjisine dikkat
Her 3 çocuktan biri alerjik | Çocuklarda yaz alerjisine dikkat
Koronaya karşı Türk ışını tüm dünyada umut olabilir
Koronaya karşı Türk ışını tüm dünyada umut olabilir
Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?
Korona günlerinde tatil | Yeni normal” düzende yaz tatili nasıl olmalı?
Çikolata kisti | O hücreler vücutta sinsice dolaşıyor!
Çikolata kisti | O hücreler vücutta sinsice dolaşıyor!
Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat
Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim