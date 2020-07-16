Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

Sabri Ülker Vakfı, güneş ışığından alınan D vitamininin yararına değinirken, güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:50
Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

COVID-19 salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek daha önemli hale gelirken, vücut için gerekli olan ve bağışıklığı destekleyici etkisi de bulunan D vitaminini kontrollü olmak kaydıyla bol güneş ışığı ve daha az olmak kaydıyla da besinlerden almak mümkün.

Temel olarak güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla besinlerden alınabilen D vitamini, kalsiyum emilimine yardım etmesi, kemiklerde kalsiyum depolaması ve kandaki kalsiyum seviyesini kontrol etmesi açısından vücut için gerekli bir vitamin. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından bağışıklık sistemini destekleyici etkisi de onaylanan D vitamininin iki bileşeni bulunuyor: D2 vitamini ve D3 vitamini.

D3 vitamini güneş ışığı ile üretiliyor. D vitamininin bu iki formu da zenginleştirilmiş besinler ve besin desteklerinde bulunuyor.

Yüz ve kolları 30 dakika güneşe bırakın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeterli D vitamini üretimini sağlamak için güneş yanıklarının oluşmamasına dikkat edecek şekilde; her gün yüz ve kolları maksimum 30 dakika güneşe maruz bırakmayı öneriyor. Güneşe maruz kalma sonucu çok fazla D vitamini alımı mümkün değil, çünkü vücudun oto kontrol mekanizması devreye girerek D vitaminini aktif olmayan türevlerine çeviriyor. D vitamini destekleri mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Özellikle yağlı balıkların tüketilmesi, yumurta gibi kaliteli protein alımına önem verilmesi vücuttaki D vitamini düzeylerinin de dengelenmesine yardımcı oluyor.

Güneş çarpmasına dikkat

Öte yandan yaz mevsimi D vitamini için önemli olsa da güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yaygın görülen ve çoğu zaman pek de ciddiye alınmayan güneş çarpmaları, önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bebekler, 4 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri yaşlılar, hamileler, güneş ışınlarına maruz kalarak çalışanlar, fazla kilolu bireyler ile kronik hastalığa sahip kişiler güneş çarpmalarına karşı risk altında. Güneş çarpmalarından korunmak için sıvı tüketimini artırmak, güneş ışınlarının yoğun ve dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, güneşe çıkmadan önce koruyucu krem sürmek, açık renkli, hafif giysileri tercih etmek gerekiyor. Şapka takmak ve yanınızda sürekli su bulundurmak da alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Vertigoya karşı 10 kritik kural | Dikkat! D vitamini çok önemli
Vertigoya karşı 10 kritik kural | Dikkat! D vitamini çok önemli
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Bu vitamin güneşsiz olmuyor | Eksikliği erken doğuma yol açıyor
Bu vitamin güneşsiz olmuyor | Eksikliği erken doğuma yol açıyor
Vitamin hapları kansere karşı etkili mi?
Vitamin hapları kansere karşı etkili mi?
D Vitamini Eksikliği MS’in Seyrini Bozuyor
D Vitamini Eksikliği MS’in Seyrini Bozuyor
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Koronavirüse karşı D vitamini duvarı
Koronavirüse karşı D vitamini duvarı
C Serum mucizesi ile tanışın!
C Serum mucizesi ile tanışın!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzun süreli koşanlarda kıkırdak hasarı daha mı fazla yaşanıyor?
Uzun süreli koşanlarda kıkırdak hasarı daha mı fazla yaşanıyor?
Maske takarken cildinizi koruyor
Maske takarken cildinizi koruyor
Kene uyarısı | Park ve bahçelerde kenelere dikkat!
Kene uyarısı | Park ve bahçelerde kenelere dikkat!
20 yıldır çekiyordu | Reflü hastaları için yeni umut
20 yıldır çekiyordu | Reflü hastaları için yeni umut
Karantina kilolarını verirken sağlığınızdan olmayın
Karantina kilolarını verirken sağlığınızdan olmayın
Bütün Hastalıklar Bağırsakta Başlar
Bütün Hastalıklar Bağırsakta Başlar
AHEF | Aşılar için aile hekimlerinin fikri alınmadı
AHEF | Aşılar için aile hekimlerinin fikri alınmadı
Yaşlılığa bağlı işitme kaybı (Presbiakuzi )
Yaşlılığa bağlı işitme kaybı (Presbiakuzi )
Çocuklarda yaz hastalıkları ve kazalara dikkat
Çocuklarda yaz hastalıkları ve kazalara dikkat
50 dakika temizlik 10 dakika mola
50 dakika temizlik 10 dakika mola

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim