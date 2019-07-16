Yazın cilt sağlığınız için beslenmenizde bunlara dikkat edin!

Yağlı ya da kuruyan cilt, kırışıklıklar veya akne problemleri aslında cilt sağlığı zayıfladığını işaret eder. Bunun için doğru krem gibi cildiniz için doğru besini de seçmeniz gerekir. Sağlıklı beslenerek pürüzsüz ve genç bir cildi uzun yıllar koruyabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sağlıklı bir cilt için beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

AŞIRI YAĞLI BESLENMEK CİLDİ YAŞLANDIRIYOR

Kalori kısıtlaması yaparak, yağlı besinleri daha az tüketerek cildinizin yaşlanmasını engelleyebilirsiniz. Çünkü aşırı yağlı gıdalar tüketmek cilt altında bulunan yağ bezlerinin de fazla çalışmasına neden oluyor. Böylelikle cilt yağlı bir görüntüye sahip oluyor. Yağlanan cilt tabi ki sivilceleniyor ve cilt sağlığı giderek bozuluyor. Bunun için öğünlerden yağlı besinleri oldukça azaltmak gerekiyor. Zeytinyağı gibi yaşlanmayı geciktirici özelliği olan ve cilde daha sağlıklı bir görünüm kazandıran yağlar kullanın. Sıvı yağlardan zengin beslenmek cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir; çünkü deri sağlığının korunmasında öncelikle yağlar görev yapar.

KALİTELİ PROTEİN ALIN

Cildin yumurta, balık, et, tavuk gibi besinlerden kaliteli proteine ihtiyacı vardır. Nohut, kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagillerde içerdiği yüksek protein ile cildin nem kazanmasına ve sağlıklı bir görüntüye sahip olmasına destek verir.

Özellikle omega 3 yağ asitleri içeren balık sağlıklı bir cilt için mutlaka tüketilmelidir. Haftada 2-3 kez öğünlerinizde yer verebilirsiniz. Balık, cilde esneklik veren kolajen yapımını da arttırıyor. Ancak balığın ızgara, fırında ya da buğulama yöntemleri ile pişirilmesi gerekiyor.

KURUYAN CİLDİNİZ İÇİN ÇİNKO İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Çinko cilt üzerinde olumlu etkilere sahip olan bir mineraldir. Koyu yeşil yapraklı bitkilerden elde edebileceğiniz çinko ile kuruyan ve akneli bir cildin önüne geçebilirsiniz. Bunun dışında özellikle yaz aylarında bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Suyun; cildi yenileyen, genç gösteren, yara iyileşmesini hızlandıran, nemlendiren özellikleri açısından günde mutlaka 12 bardak kadar tüketilmesi gerekir. Suyun yanı sıra soğuk yeşil çay ile de sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yeşil çayınıza ekleyeceğiniz C vitamini deposu limonu da ekleyebilirsiniz. C vitamini bağ dokusunu destekleyerek cildin parlak görünümüne katkı sağlar.

ŞEKER VE TUZDAN UZAK DURUN

Cilt sağlığınızı korumak istiyorsanız aşırı tuz ve şeker tüketiminden kaçınmalısınız. Bunu da en başta çayınıza ya da kahvenize attığınız şekeri keserek başlamalısınız. Yemeklere artı olarak tuz atmayı da bırakmanız gerekiyor. Hazır gıdalar örneğin çikolata, cips, bisküvi gibi besinler oldukça fazla şeker ve tuz içerir. Bunun için bunların tüketimine de dikkat etmek gerekir. Yaz aylarında serinlemek için tükettiğiniz kutu içeceklerde hem kilo hem de cilt sağlığınız açısından zararlı olabilir.

YEŞİL BESİNLER CİLDİNİZİ ESNEK TUTAR, YENİ HÜCRELER ÜRETİR

Brokoli, marul, roka, tere gibi yeşil yapraklı sebzeler cildin yenilenmesine katkı sağlar. Özellikle brokoli, cildi esnek tutar ve morarma, çürümelere karşı cildi korur. Yaz aylarında brokoli ve marulu karıştırarak bir salata yapabilir, üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı katarak tüketebilirsiniz. Ispanak, içerisinde bulunan A vitamini sayesinde cildin yeni hücreler üretmesine yardımcı olur. Bu da cilt kuruluğunu azaltarak, cildin daha parlak daha genç görünmesini sağlar. Havuç, akne oluşumunun engellenmesi ve cilt yenilenmesi için ıspanak kadar yararlı bir besindir. Soya fasulyesi de cildin gerginliğini alarak cilde parlaklık katan besinlerdendir.