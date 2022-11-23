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Yeni araştırma | Tuz stres yapıyor

Yeni bir bilimsel çalışma, çok fazla tuz içeren bir beslenmenin stres seviyelerindeki artışa katkıda bulunabileceğini gösteriyor. 

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:52
Yeni araştırma | Tuz stres yapıyor

Yeni araştırma | Tuz stres yapıyor

Fareler üzerinde yapılan çalışmada, yüksek tuzlu beslenme şeklinin stres hormonu düzeylerini yüzde 75 artırdığı bulundu.

Diyetisyen Fatma Hasta Göral, Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan ve Cardiovascular Research'de (Kardiyovasküler Araştırma) yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

6 GRAM YERİNE 9 GRAM TÜKETİYORUZ

“Yetişkinler için önerilen tuz alımı günde altı gramdan azdır, ancak çoğu insan düzenli olarak yaklaşık dokuz gram yemektedir. Bu da kalp krizi, felç ve vasküler demans risklerini artıran daha yüksek kan basıncına katkıda bulunabilir.

Kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki etkileri iyi tespit edilmiş olsa da şimdiye kadar yüksek tuzlu bir beslenmenin  kişinin davranışı üzerindeki etkisi hakkında çok az şey biliniyordu.

FARELERDE İSPATLANDI

Bunu incelemek için, Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanlar, normalde düşük tuzlu bir beslenmesi olan olan fareleri kullandılar ve insanların tipik alımını yansıtmak için onlara yüksek tuzlu yiyecekler verdiler. Farelerin dinlenme halindeki stres hormonu düzeylerinin artmasının yanı sıra, çevresel strese verdikleri hormon tepkisinin, normal bir beslenme tipi uygulayan farelerinkinden iki kat daha fazla olduğunu buldular. Yani yediklerimiz beynimizin stresle başa çıkma biçimini de değiştiriyor.

Yüksek tuz alımının kaygı ve saldırganlık gibi diğer davranışsal değişikliklere yol açıp açmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bu arada, çok fazla tuzlu yemenin kalbimize, kan damarlarımıza ve böbreklerimize zarar verdiğini de unutmayalım.”

Anahtar Kelimeler:
TuzStreesStres
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