Yeni Bir Salgın Tehdidi "CORONAVIRUS 2019-nCov"



Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs tüm dünyayı alarma geçirdi. Henüz tam özellikleri bilinmeyen coronavirüs, vakalarda ateş, nefes darlığı ve zatürre gibi hastalıklara yol açıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğretim Görevlisi Günay KAYA, "Özellikle hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur, destek tedavisi ve organları koruma tedavisi yapılmaktadır." dedi.

Coronavirüs Çin Deniz Ürünleri pazarının (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında virüse ait kümelenme olduğu belirtilmiştir.

2003’te Çin’de SARS hastalığı ve 2012’de Lübnan-Suudi Arabistan da MERS ( Middle East Respiratory Syndrome) hastalığı etkenleri ile günümüzün yeni salgın adayı "Coronavirüs"aynı ailedendir. Coronavirusler zoonotik (Hayvandan insana bulaşan hastalık ) virüslerdir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS'ın misk kedilerinden, MERS'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur.

"Artık ispatlandı ki insandan insana geçiş mümkün"

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü, Çin Ülke Ofisi, Çin'in Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirdi. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlandı." diye konuştu.

Coronovirüs belirtileri nelerdir?

Coronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Günay Kaya, "Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum bulguları, ateş, öksürük ve dispne’dir (nefes darlığı). Daha ciddi vakalarda, pnömoni (zatürre), ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır. Bugün için coronavirüslere yönelik geliştirilmiş bir aşı da bulunmamıştır" dedi.

Coronavirüs tedavisi nasıl olur?

Özellikle coronovirüslere yönelik geliştirilmiş bir aşı olmadığını belirten Günay Kaya, " Bu tür üst solunum etkileyen viral enfeksiyonlarda her zaman enfeksiyonun üzerine eklenecek bir bakteri ile hastalık daha ciddi boyutlara ulaşabilir."dedi.

