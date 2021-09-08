Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yeni Eğitim ve Öğretim Döneminde Kahvaltıyı İhmal Etmeyin

Eğitim ve öğretim hayatlarına yüz yüze devam edecek olan öğrencilerin bu dönemde eğitimleri kadar evlerinde sağlıklı beslenmeleri de büyük önem taşıyor.

08 Eylül 2021 Çarşamba 07:56
Yeni Eğitim ve Öğretim Döneminde Kahvaltıyı İhmal Etmeyin

Yeni Eğitim ve Öğretim Döneminde Kahvaltıyı İhmal Etmeyin

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi için sabah kahvaltısının önemini vurgulayan uzmanlar, çocukların dinç bir şekilde çalışabilmesi ve bağışıklıklarını güçlendirmeleri için kahvaltılarında, ara öğünlerinde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak süt içmenin zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt aynı zamanda çocukların günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Bu yüzden iyi beslenen çocukların okul başarısı, yetersiz ve dengesiz beslenenlere göre daha yüksek oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KahvaltıOkul öncesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar açılırken uzmanından Krup uyarısı geldi
Okullar açılırken uzmanından Krup uyarısı geldi
Böcek, sinek ve arı sokmasına karşı nasıl önlem alınmalı
Böcek, sinek ve arı sokmasına karşı nasıl önlem alınmalı
Moderna aşısı içinde yabancı maddeler bulundu
Moderna aşısı içinde yabancı maddeler bulundu
Çocuklarda Geniz Eti sorunu | Büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir
Çocuklarda Geniz Eti sorunu | Büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı
Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı
Karpuz - Peynir ikilisine dikkat | Fazlası sağlığı tehdit edebilir
Karpuz - Peynir ikilisine dikkat | Fazlası sağlığı tehdit edebilir
Ameliyatsız gençleşmenin sırları
Ameliyatsız gençleşmenin sırları
Pandemi, sağlıklı enerji veren ürünlere talebi artırdı
Pandemi, sağlıklı enerji veren ürünlere talebi artırdı
Orman yangınları | Dumandan etkilenenlere önemli uyarı
Orman yangınları | Dumandan etkilenenlere önemli uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim