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Yeni yılda kendinize güzellik hediye edin

Clinic SBB’den yeni yıla genç, güzel ve fit bir karşılama... Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, cerrahi müdahale gerektirmeyen acısız işlemler ile bilim ve teknolojinin nimetlerinden en etkin şekilde yararlanıyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 13:07
Yeni yılda kendinize güzellik hediye edin


Yeni yılda kendinize güzellik hediye edin

Mevsimin değişip yeni bir yılın geldiği bu dönem, istenmeyen görüntülerden kurtulmak için en doğru zamanlar...  Bu bağlamda Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, yeni yılı formda ve sağlıklı bir giriş yapmak isteyenlere botoks, dolgu, kök hücre, Profound, Cutera Id ve Cutera Flex gibi estetik dünyasının çığır açan uygulamalarını öneriyor. Doğal olanın tercih edildiği Clinic SBB, alanındaki donanımı ve estetik konusunda güven veren bakış açısı ile yeni yılda da değişimin doğru adresi olmaya devam ediyor. 

Yeni Yıla Taptaze Bir Başlangıç 

Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu’nun ihtiyaç dahilinde uygulanmasını önerdiği işlemler arasında botoks, dolgu, kök hücre, profound, cutera id ve cutera flex yer alıyor. Dr. Bayraktaroğlu,  profound uygulaması için: ‘’Ameliyatsız cilt germe tedavisinin bilim ve teknoloji ile buluşmuş hali Profound Rf,  kolajen ve elastin liflerinin en yoğun olduğu cilt altı bölgesine gerçek zamanlı ısı kontrolü sağlayarak mikro iğneler aracılığıyla sıcaklık gönderir. Böylece Profound RF ile bu bölge ciddi şekilde uyarılarak cildin kendi kendini onarması sağlar. Elde edilen onarım ile kolajen seviyesi arttırılan ciltte gerilme sağlanmış olur.’’ Ayrıca profound, dermal dokunun yenilenmesi, selülit tedavisi ve kırışıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Profund uygulaması sırasında cilt ısıtılarak elastikiyet, kolajen hyalüranik asit  kazandırarak cildin sıkılaşmasını, gençleşmesini, akne ve akneye bağlı izlerin azaltılmasını sağlıyor. 

Cutera Id ve Cutera Flex İşlemleri ile Fit Bir Görünüm Hayal Değil...

Clinic SBB’de, Cutera Id işlemi ile radyo frekans enerjisi kullanılarak bölgesel yağların eritilmesi sağlanıyor. Tek seanslık bir uygulama olup dört ve altı haftadan itibaren sonuç veren Cutera Id ile ilgili Doktor Serdar Bora Bayraktaroğlu: ‘Karın, bel, basen, popo altı, iç bacak, gıdı, kol altı gibi bölgelere uygulanan Cutera Id estetik ve atletik sonuçlar veriyor. Fiziksel aktivite ve diyet eşliğinde uzun yıllar kalıcılık sağlıyor’’  diyor. 

Hız çağının bir getirisi olan yoğun tempolu hayat rutininde estetik dünyası bilimin sunduğu çözümler ile şekil almaya başladı. Bu pratik ve son teknoloji çözümlerden biri de Cutera Flex cihazı... Kasların iki yönlü şekilde uyarılarak hareket ettirilmesini sağlayan Cutera Flex ile spor salonunda spor yapıyormuş gibi bir görünüm elde ediliyor. Böylece yağ dokusu erirken bölgesel incelme sağlanıyor. Dr. Bayraktaroğlu: ‘’İşlemin daha etkin ve işlevsel olması, hastalarda daha uzun süre kalması için kg başına 1gr protein almalılar, işlemin uzun süre kalabilmesi için protein tüketimi oldukça önemli... ‘’ şeklinde önemli açıklamalarda bulunuyor. 

Geçen Yıllar Güzelliğe Engel Değil 

Geçip giden yılların ve yaşanmışlıkların izi en çok yüz bölgesinde kendini gösteriyor. Hal böyle olunca yaşlılık çizgilerini en aza indirgemek için yapılan botoks ve dolgu işlemleri kaçınılmaz olarak öne çıkıyor. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu’nun alanındaki uzmanlığı ile çok daha etkili uygulamalar haline gelen dolgu ve botoks işlemi, uygulama sonrası 4 – 7 gün içinde çizgileri azaltıyor. Bunun yanı sıra, yeni kırışıklıklar oluşmasının önüne geçmesi bakımından oldukça ilgi görüyor. 

Kök Hücre Tedavisi ile Genç Bir Görünüm Yakalamak Mümkün

Cildi gençleştirmenin yanı sıra ileriye dönük yaşlanmayı da geciktiren kök hücre tedavisi, yeni yılda sağlık ile ışıldamayı sağlayacak. Kök hücre aktarımı yoluyla silikon ve sentetik malzemeler yerine yağ enjeksiyonu kullanılarak yüz gençleştirme, meme şekillendirme, yara izlerini onarma ve genital (cinsel) bölge gençleştirme gibi pek çok işlem yapılabiliyor. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu: ‘’Kök hücre tedavisi ile herhangi kimyasal kullanılmadan vücudun kendi malzemesinden yararlandığımız doğal bir işlem ile kök hücreden zengin yağ enjeksiyonları kullanılarak cilt kalitesi arttırılıyor’’ diyor.  Tedavi, ameliyat izi veya yatış olmadan gündelik bir işi halletmek kadar kısa sürüyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
GüzellikSağlıkSağlıklı Cilt Bakım
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