Yeni Yılda Sağlığınızı Vitaminlerle Destekleyin

Yeni bir yıl bize hayatımızda yeni bir başlangıç yapmak için umut ve motivasyon kaynağı oluyor. Pekçoğumuz yeni yıl hedeflerini belirlerken listesine kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak, kilo vermek, daha çok seyahat etmek, kitap okumak, daha sağlıklı bir hayata adım atmak gibi birçok konu ekliyor. İki yıldır hayatımızda olan pandemiyi düşündüğümüzde şüphesiz bu konuların en önemlisi daha sağlıklı bir hayata adım atmak oluyor. Eczacı Ayşen Dincer, sağlıklı yaşamın sadece yeni yılda değil her zaman hedef listemizin en üstünde yer alması gerektiğinin altını çiziyor. Dincer, yeni yılda kendinden “sağlıklı, yeni bir ben” yaratmak isteyenlere düzenli beslenmelerini, egzersizi hayatlarına eklemelerini, yaş ve cinsiyete özel formüle edilmiş bir multivitamin desteği almalarını tavsiye ediyor.

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendinin yükselmesine rağmen hala yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğumuza dikkat çeken Dincer, şunları söylüyor: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2019 raporuna göre dünyada her dokuz kişiden biri yetersiz besleniyor. Bu da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, antioksidanlar ve amino asitleri alamadığımız anlamına geliyor. Yetersiz beslenme kronik yorgunluktan depresyona, kalp yetmezliğinden solunum sorunlarına birçok sağlık problemi riskini de artırıyor. Düzenli olarak bir multivitamin desteğinden faydalanmak ise sağlıklı halimizin sürmesine yardımcı oluyor.”

Sağlıklı bir yaşam sürmek ve bağışıklığı desteklemek için vitamin ve mineral desteklerinden faydalanmaya karar verdiniz. Ancak piyasada o kadar çok marka ve ürün var ki, doğrusunu nasıl seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Eczacı Ayşen Dincer, bu konuda şu önerilerde bulunuyor: “Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da özel bir hastalığınız yoksa yaşa, cinsiyete ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış bir multivitamini doktor tavsiyesi olmadan kullanabilirsiniz. Ayrıca vitamin alırken üretici firmaya ve ne kadar süredir vitamin ürettiklerini bakmanızı öneririm. Bunun yanı sıra fiyata değil içeriğe odaklanmalısınız. Ürün etiketini mutlaka okuyun ve içinde koruyucu, glüten, maya bulunmayan ürünleri satın almaya özen gösterin.”