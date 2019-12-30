Yeni Yılda sağlıklı bir hayat için uzman tavsiyeleri

Yeni yıl yeni bir takvimin başlangıcı olurken, aynı zamanda yeni hedefler ve dilekleri de beraberinde getiriyor. Sabri Ülker Vakfı, 2020’ye sayılı günler kala “Sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanın tam vakti” diyerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasını sağlayacak öneriler paylaşıyor.

Yeterli ve dengeli beslenmek, aktif yaşamak sağlıklı bir yaşam sürmek için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Pek tabii düzenli uyku, daha az stresli bir yaşam da sağlığımızın korunmasında en az beslenme ve aktivite kadar önem taşıyor. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, yeni yılla birlikte sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için altın değerinde öneriler paylaşıyor.



Kendinizi değerlendirin: Öncelikle besin seçimlerinizi, fiziksel aktivitenizi ve vücut ağırlığınızı değerlendirin. Uyku düzeniniz nasıl, stres altında mısınız? Değerlendirme yapmak, neyi değiştirmeniz gerektiğinin farkında olmanıza yardımcı olur. Bu çerçevede Sabri Ülker Vakfı’nın hazırladığı, yetişkinlerin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarını değerlendirmelerine olanak sağlayan ve aynı zamanda beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzına göre şeker, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de değerlendiren Dengeli Beslenme Testi’nden de faydalanabilirsiniz. Teste https://sabriulkerfoundation.org/tr/BeslenmeTesti adresinden ulaşabilirsiniz.

Aktif yaşayın: Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sürdürebilmek için haftada 150 dakika fiziksel aktivite öneriyor. Gün içinde aktif olmak, daha fazla adım atmak da sağlığı destekliyor. Siz de daha sağlıklı bir beden için yeni yılda daha aktif olmaya özen gösterin.

Sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmayı hedefleyin: Vücut ağırlığınızın ideal sınırlar içinde olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana başvurabilirsiniz. Ağırlığınızın ideal sınırlar içinde olup olmadığını anlamanız için beden kütle indeksi gibi pratik hesaplamalardan faydalanabilirsiniz. Eğer vücut ağırlığınız ideal değerlerin altında veya üstünde ise öncelikle bir diyetisyene danışarak kendinize ulaşılabilir bir hedef belirleyin. İdeal vücut ağırlığına ulaşmak için kazanmanız veya kaybetmeniz gereken toplam ağırlığın yüzde 10’unu başarmayı hedefleyerek diyetisyeninizin vereceği beslenme önerileri ile yola çıkın ve acele etmeyin. Hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, her gün egzersiz yapmak yerine haftada üç gün 30 dakikalık yürüyüşlerle başlayın.

Yeterli ve dengeli beslenin: Günlük olarak her öğününüzde 4 besin grubundan besinleri tüketmeye özen gösterin. Gün boyunca 2-2.5 litre su tüketmeyi unutmayın. Besin çeşitliliği sağlamayı atlamayın.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.