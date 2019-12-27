Yeni yılı sağlıkla karşılamak için uzmanından öneriler

Yılbaşı gecesi için kurulan sofralarda uzun süreli zaman geçirmek, çok fazla yemek tüketimini de beraberinde getiriyor. O güne özel olarak hazırlanan yemekler, tatlılar ve atıştırmalıklar mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Yeni yılı keyifle karşılamak ve ertesi güne sağlıkla başlamak için birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekiyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, yılbaşı günü sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Yılbaşı günü sabahtan başlayarak dengeli beslenilmeli ve kesinlikle öğün atlanmamalıdır. Sabah hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir. Gün içerisinde 2 litre su içilmesi, tokluk hissi vererek kalori kontrolünü sağlamaktadır. Gün içerisinde yapılacak olan 45-60 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş metabolizmanın düzenlemesine yardımcı olmaktadır.

Akşam yemeğinden önce meyve atıştırın

Yılbaşı sofrasında uyulması gereken en önemli kural, besinleri yavaş yemek iyi çiğnemektir. Sofraya tamamen aç oturmamak için yemekten 1-2 saat önce meyve, salata, bir kase yoğurt veya bir kase unsuz çorba gibi düşük kalorili gıdalar tüketilmelidir. Kızartma ve kavurma yerine; haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca hindi, tavuk gibi etlerin deri ve yağlı kısımları kesinlikle alınmalı, bunlar ekstra yağ ilave edilmeden kendi yağları ile pişirilmelidir. Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazlarından tatlılar yemekten 1 saat sonra tüketilmelidir. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine, meyve ve süt tatlılar daha sağlıklı seçeneklerdir.

Yılın ilk günü kahvaltı geç, akşam yemeği erken olabilir

Yeni yılın ilk günü beslenmeye dikkat ederek daha rahat bir gün geçirilmesi sağlanırken, kilo alımının da önüne geçilebilmektedir. Süt, yulaf ezmesi veya chia tohumu, meyve veya probiyotik yoğurt, yumurta ve peynir ile yapılmış omlet tercihen menemen veya haşlanmış yumurta tüketilebilir. Mevsim yeşilliklerinin de bulunduğu hafif bir kahvaltı, güne daha zinde bir şekilde başlanmasını sağlamaktadır. Geç kahvaltı yapıldığı için öğlen yemeği atlanıp direkt akşam yemeğine geçilebilir. Akşam yemeğinin mümkün olduğu kadar erken yenmesine özen gösterilmelidir. Akşam yemeğinde olabildiğince sebze yemeği, yoğurt veya salata tüketilerek bu öğün hafif geçirilmelidir.

Yılbaşı gecesi fazla yediyseniz…

Kronik bir hastalığı olmayan ve yılbaşı gecesi fazla yemek yediğini düşünenler 3 gün arınma detoksu yapabilir. Sadece uzun süre detoks yapmanın sağlığa zarar verebileceği unutulmamalıdır. Düzenli bir diyet programı diğer besinler ile tamamlanmalıdır.

Sabah kahvaltıdan yarım saat önce aşağıdaki karışımı hazırlayıp 1 bardak aç karına tüketiniz.

2 adet kabuklu yeşil elma

1 çay kaşığı tane karabiber

5-6 adet karanfil

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 kabuk tarçın

1,5 lt su

Hepsini kaynatıp sabah aç karnına 1 bardak ılık tüketiniz.

3 akşam sadece detoks çorbası hazırlayıp sınırsız bu çorbadan içebilirsiniz. 2 gün akşam doyana kadar sadece bu çorbadan tüketiniz.3. gün akşamı yanında 5 yemek kaşığı sebze yemeği ve 3 yemek kaşığı yoğurt ile tüketebilirsiniz.

1 orta boy lahana

5 adet orta boy soğan

2 orta boy domates

1 demet maydanoz

Sebzeleri parçaladıktan sonra tencerede üstünü kapatacak kadar su ilave edip yaklaşık 10-12 dakika kaynatın, iyice yumuşayana kadar pişirin. İsteğe göre tuz ve baharat kullanabilirsiniz.