Yılbaşı gecesi için beslenme önerileri

2020 yılının bitimine sayılı günler kaldı. Bu yıl pandemi nedeniyle yeni yıla evlerde, çekirdek aileyle, küçük bir kutlama ile gireceğiz. Evlere kapanılan bugünlerde fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme düzeninin olumsuz yönde değişmesinin pek çok kişiye fazla kilolar aldırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bunun sonucunda da sadece fiziksel değişim değil, sağlığın bozulması ve en önemlisi bağışıklık sisteminin zayıflaması ile karşı karşıya kaldık. Biliyoruz ki virüse karşı alacağımız önlemlerden biri de vücut direncimizi güçlü tutmak. Şartlar ne olursa olsun bu süreçte bile sağlıklı beslenme ve evde egzersiz yapmak çok önemli” açıklamasında bulundu.

Yılbaşı gecesi için çoğu kişinin tüm maharetlerini göstererek çok güzel sofralar hazırlayacağına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu ziyafet ödülünü kendine vermek için rutin hayatta sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve kiloyu korumak önemli. Çünkü sadece özel günlerde biraz aşırıya kaçıyorsanız bunun bir zararı dokunmuyor. Tabii eğer beslenme ile ilişkili bir hastalığınız yoksa. Dolayısıyla kişiye özel öneriler vermek gerekir. Diyabeti olanlar, tansiyon, kalp veya böbrek hastalıkları olanlar başta olmak üzere özel beslenme gerektiren durumlar söz konusu ise dikkatli olmak gerekir. Aynı hastalık çoğu zaman kişiden kişiye de farklılık gösterebiliyor. Bu kişiler için bir günlük yanlış beslenme bile problem yaratabilir” dedi.

Kahvaltı ve öğle yemeğini hafif geçirin. Belki sadece öğle saatinde yapılan dengeli bir kahvaltı, akşam yemeğinden az önce de ceviz/fındık/badem + meyve şeklinde bir ara öğün tüketebilirsiniz.

Gün içinde 2 litre kadar su tüketin ki metabolizma hızlansın, bağırsaklarınız çalışsın.

Akşam yemeğine başlamadan yarım saat önce 2-3 çatal ev yapımı lahana turşusu tüketin. Mide asiditeniz artar ve sindirime daha hazır hale gelirsiniz.

Akşam menüsü olarak ana yemekte fırında pişirilmiş hindi/ et/ tavuk/ balık olabilir.

Antioksidanı bol olan balkabağını cevizli ve az şeker ile tatlısını yapabilirsiniz.

Meyvenizi gün içinde 1-2 adet tüketmiş olun. Yemekten sonra ve özellikle geç saatte meyve önermiyoruz.

Asitli ve şekerli içecekleri önermiyoruz. Sade soda ve taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz fakat miktarını düşük tutun. Çünkü yemekle birlikte sıvı alımı sindirimi güçleştirebiliyor.

Yılbaşı sofralarından bir anda kalkılmıyor, uzayan bir yemek yeme süreci oluyor. Dolayısıyla iyi çiğneyerek yavaş tüketmek bu süreyi daha iyi kullanmanızı sağlar ve sindiriminizi zorlamaz. İlerleyen saatlerde kuruyemişler, çay, kahve oyalayıcı olabilir. Kuruyemiş olarak çiğ ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği içi en iyi tercihlerdendir. Kestaneyi de unutmamak lazım. Lif bakımından zengin olan kestane, bağırsaklar ve kalp sağlığı için önemli. Burada miktarlara yine çok dikkat etmeliyiz. 1 küçük kâseyi aşmamakta fayda var.

Meze ve salatalar sağlıklı hale getirilebilir

, sağlıklı bireyler için yılbaşı gününe özel şu önerilerde bulundu:

Masaya serpilmiş meze/salata çeşitlerinin sağlıklı hale getirilebileceğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Rengarenk sebzeler kullanın, mayonez ile değil sarımsaklı baharatlı yoğurt ile karışımlar yapabilirsiniz. Kırmızı pancar, avokado, turşuyu da salatalarınıza ekleyebilirsiniz, sindirim sisteminize faydalı olacaktır. Sebzelerin dışında nohut, fasulye ve yeşil mercimekle de salatalar hazırlayabilirsiniz. Sızma zeytinyağı, sirke ve limonu eksik etmeyin. Humus, piyaz gibi bakliyatlarla yapılmış soğuklarınız olabilir. Tahıllı ve unlu yiyeceklerinizi (pilav, makarna ve börek gibi) düşük porsiyonlarda tutun. Bu seçimleri yapacaksanız çorba içmeyin. Sebzeli ve fırında pişirilmiş börek nispeten iyi bir tercih olabilir. Örnek olarak pırasa böreği yapabilirsiniz. Pırasaları ince ince doğrayın. Tavada çok az sıvı yağ ile hafif kavurun. Soğuduktan sonra 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, tuz, kabartma tozu, 2 çay bardağı yulaf unu, 1 çay bardağı beyaz peynir ve istediğiniz baharatları ekleyip karıştırın. Borcama döküp fırında pişirebilirsiniz. Pırasa bağırsaklardaki probiyotikler için kıymetli bir besin kaynağıdır” açıklamasında bulundu.

Yılbaşı gecesi yemeği aşırıya kaçıranlar için öneriler

Yılbaşı gecesi aşırıya kaçıldığının düşünülmesi durumunda ertesi gün ve onu takip eden bir iki gün hafif beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Ertesi gün sabah kalkınca suyun içine 1 yemek kaşığı ev yapımı sirke ekleyip için. Kahvaltınızı geciktirin ve 1 dilim ekmeği aşmadan tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta ve salata tüketin. Ara öğünde meyve veya smoothie tüketebilirsiniz. Detoks içeceği olarak kereviz sapı, salatalık, zerdeçal, limon ve maydanoz içeren bir karışım hazırlayabilirsiniz. Meyve olarak ananası seçerseniz ödem atmakta yardımcı olacaktır. Akşam yemeğinizi de sebze/salata, yoğurt ile sonlandırın. Yine her zamanki gibi bol su tüketin. Sindirim için rezene, papatya, melisa, ıhlamur, zencefil çaylarından yararlanabilirsiniz. Günde 2-3 kupa tüketilebilir. Bu bitkileri açıktan almayın. Poşet çay olarak güvenilir markaları kullanabilir veya eczanelerde tıbbi ve organik hazırlanmış bitki çayları bulabilirsiniz” önerisinde bulundu.