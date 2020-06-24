YKS stresi dişleri kırdı

Bu yıl sınav stresi ve koronavirüs endişesini bir arada yaşayan üniversite adaylarında dişleri sıkma yani bruksizm hastalığı daha çok görüldü. Dişlerini sıkan öğrenciler, dişlerini kırabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor hatta çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

‘Uykuda oluyor’

Bruksizm hakkında bilgi veren Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

YKS ile zirve yaptı

Zogun, son yıllarda iş dünyasında çok daha fazlaca görülür bir hal alan ve bu nedenle patron hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın sınava hazırlanan öğrencilerde de çok yaşandığını söyledi.

Zogun, "Her yıl bu tarz vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl bu daha da arttı. Çünkü sınav stresine sınavda koronavirüs olurum endişesi de eklendi. Öte yandan sınav önce ertelendi sonra tekrar önce çekildi. Son haftaya kadar da tekrardan ertelenir mi beklentisi vardı. Bunların hepsi öğrencilere stres olarak döndü" dedi.

Sınavdan çıkıp dişçiye gidecekler

Zogun, "Son haftalarda bu nedenle baş ağrısı çektiğini hatta dolgularının kırıldığını belirten öğrenciler var. Acil müdahale gerektirenlerle tedaviye başladık. Bazı öğrenciler ise sınav çıkışına randevu aldı. Sınav biter bitmez bize gelecekler ve tedavilerine başlayacağız" diye konuştu.

Çözümü var mı?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümüne yönelik her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bazen bunlar yeterli olmamakta stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte.”

İskelet yapısını bozabilir

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız Zogun, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” diye konuştu.