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Yüksek ateş düşüğe neden olabilir!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hava sıcaklıklarının gün geçtikçe azaldığı ve enfeksiyonların artmaya başladığı kış mevsiminin hamile kadınlar için daha tehlikeli olabildiğini söylüyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 12:53
Yüksek ateş düşüğe neden olabilir!

Hamilelikte yüksek ateşe dikkat!

Prof. Dr. Gökalp Öner, "Hamilelik döneminde vücut direnci hassas olduğu için grip veya solunum yolu enfeksiyonları daha uzun sürebiliyor. Hamileler için daha tehlikeli olabiliyor. Yüksek ateş, sıvı kaybına bağlı olarak erken doğumu tetikleyebilir" dedi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, kış aylarında mevsimsel değişikliğe bağlı vücut direncinin azalmaya başladığını, havanın soğuması ile birlikte kreş, okul, işyeri gibi kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzadığını, bunun da hastalıklara zemin hazırladığını belirtti. Prof. Dr. Gökalp Öner, "Buna bağlı olarak da gebeler virüslere savunmasız yakalanabiliyorlar. Zaten hamilelik döneminde vücut dirençleri daha hassas olduğu için grip gibi hastalıklar uzun sürebiliyor. Onlar için daha tehlikeli olabiliyor. Özellikle gribe yakalanmak değil, onun önlemini almak daha önemli. Onun için tüm gebelere grip aşısı öneriyoruz. Gribin tedavisinde antibiyotik tedavisi olmuyor. Grip viral bir hastalık. Gebelik özel bir durum. Anne iki tane can taşıyor. Özellikle anne gribe yakalandığı zaman mevsimsel değişikliklere bağlı olarak ateşin çıkması gebeliğin ilk aylarında çocuğun nörolojik sistemini, sinir sistemini etkiliyor" dedi. 

DİRENÇ DÜŞÜNCE BAŞKA HASTALIKLAR DA TETİKLENEBİLİR 

Yüksek ateşin, düşük tehlikesine neden olabildiği konusunda da uyarıda bulunan Prof. Dr. Gökalp Öner, şunları söyledi: "Yüksek ateş, sıvı kaybına bağlı olarak erken doğumu tetikleyebilir. Onun için bu aylar hassas aylar. Eğer planlanan bir gebelik değilse, anne adayının bir kansızlığı varsa ki gebelikte fizyolojik kansızlık da oluyor. Bu da vücut direncinin daha da düşmesine neden olur. Mevsimsel değişikliklerde gebelerin başka hastalıkları varsa onlar da ilerleyebiliyor. Onun için gebelik planlı yapılmalıdır. Gebelikten önce mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Gebelik öncesi taramalarının yapılması ve gebeliğe hazırlandıktan sonra bir kadının hamile kalması sağlık açısından daha uygun olur."

Anahtar Kelimeler:
HamilelikYüksek Ateş
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