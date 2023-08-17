Yüksek numaralı gözde tehlike büyük

Göz bozukluklarının çok yüksek numaralara ulaştığında başka göz hastalıklarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Gökhan Emre, “Örneğin, yüksek hipermetroplar açı kapanması glokomu riski taşırken, yüksek miyoplarda retina yırtıkları, sarı nokta hastalığı benzeri retina kanamaları sıklıkla görülür. Ayrıca, göz bozukluğunun derecesi göz çizme, lazer, akıllı lens uygulaması gibi cerrahi yöntemlerin de seçimi konusunda etkili olmaktadır” dedi.

Göz bozukluğu olarak bilinen kırma kusurlarının göze gelen görüntünün retina tabakasına odaklanamaması sonucunda ortaya çıktığını belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Emre, gözün genel kırma kusurlarının ise miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak sınıflandırıldığını söyledi. Op. Dr. Gökhan Emre, yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan yakın görme bozukluğuna ise “presbyopi” adı verdiğini ifade etti.

Yaygın göz bozuklukları olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma cinsi göz bozuklarının çok düşük numaralarda olup hastayı hiç rahatsız etmeyebileceği gibi bazen de çok yüksek numaralara ulaşıp başka göz hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Gökhan Emre, bu durumun gözlük, kontakt lens, lazer yöntemleri ve çeşitli ameliyatlarla düzeltebileceğini söyledi.

Göz bozukları tedavi edilebilir

“Miyopi: Gözün uzunluğunun normalden fazla olması ya da kırıcılığının normalden çok olması sonucunda görüntünün retinanın önüne odaklandığı en sık görülen kırma kusurudur.

Hipermetropi: Miyopinin tam tersi olarak gözün uzunluğunun normalden kısa olması veya kırıcılığının normalden az olması sonucunda görüntünün retinanın arkasına odaklandığı kırma kusurudur.

Presbyopi: Diğer göz bozukluklarının aksine, yaşlanma ile ortaya çıkan ve her bireyde görülen yakın görme bozukluğuna verilen addır.

Astigmatizma: Astigmat, gözün şeffaf ön tabakası olan korneanın veya merceğinin diğerine göre daha dik bir şekilde kavis alması sonucu görüşün bulanıklaşmasına neden olan bir görme problemidir.”

Yüksek miyoplarda retina yırtığı olabilir

Göz bozukluklarının temelde bir hastalık olmadığını ancak birçok insan gözlük ya da kontak lens istemediğinden çeşitli lazer ya da cerrahi yöntemler kullanılarak kırma kusurlarının düzeltilebileceğini belirten Op. Dr. Gökhan Emre, göz bozukluk çeşitlerini şu şekilde sıraladı:

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma cinsi göz bozuklarının, çok düşük numaralarda olup hastayı hiç rahatsız etmeyecekleri gibi bazen çok yüksek numaralara ulaşıp başka göz hastalıklarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Gökhan Emre, “Örneğin yüksek hipermetroplar açı kapanması glokomu riski taşırken, yüksek miyoplarda retina yırtıkları, sarı nokta hastalığı benzeri retina kanamaları sıklıkla görülür. Ayrıca, göz bozukluğunun derecesi göz çizme, lazer, akıllı lens uygulaması gibi cerrahi yöntemlerinde seçimi konusunda etkili olmaktadır” dedi.

Göz bozukluğu tedavisi

Göz bozukluğu tedavisinde yaptıkları çeşitli testlerle göz bozukluğu derecesinin belirlediklerini belirten Op. Dr. Gökhan Emre, “Duruma uygun olarak gözlük veya kontakt lens dışında, daha kalıcı tedavi seçenekleri olarak bilinen lazer yöntemleri ve akıllı lens seçenekleri de bulunmaktadır” diye konuştu.

Tedavide dikkat edilmesi gerekenler

Yaş ve göz durumuna göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini Op. Dr. Gökhan Emre, şu şekilde sıraladı:

“18 yaş öncesi: Gözlük ve kontakt lens kullanılabilir.

18-40 yaş arası: Miyopi, Hipermetropi ve Astigmat için gözlük ve kontakt lensin alternatifi eğer göz uygunsa lazerle yapılan göz çizme ameliyatlarıdır. LASİK, PRK, no-touch, SMILE gibi birçok yöntem vardır.

Hangi yöntemin uygun olduğuna yapılacak muayene ile karar verilir. Her yöntemin kendine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Göz lazerle yapılacak bu yöntemlere uygun değilse, göz içine yerleştirilen merceklerle göz bozukluğunun düzetilmesi yapılabilir.